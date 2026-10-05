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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البيت الفني للمسرح يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بعروض مجانية للجمهور تمتد من القاهرة إلى سيناء

احتفالات حرب أكتوبر
احتفالات حرب أكتوبر
أحمد البهى

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بدءًا من اليوم الاثنين 5 أكتوبر، برنامجًا فنيًا احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال عروض وفعاليات فنية وثقافية تمتد من القاهرة والإسكندرية إلى عدد من مدن وقرى شمال وجنوب سيناء، مع إتاحة العروض للجمهور مجانًا.

وأكد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يمثل مناسبة مهمة لإحياء هذه الذكرى الوطنية من خلال أعمال فنية تتناول بطولات وتضحيات المصريين، وتقدمها للأجيال الجديدة في قالب فني يربطهم بتاريخ وطنهم، مشيرًا إلى أن برنامج البيت الفني للمسرح هذا العام يمتد إلى القاهرة والإسكندرية وسيناء، ويجمع بين العروض المسرحية والفعاليات الفنية، مع إتاحتها للجمهور مجانًا، تأكيدًا على دور المسرح في الوصول بالفن إلى مختلف فئات المجتمع والمشاركة في المناسبات الوطنية.

في القاهرة، يقدم العرض المسرحي «صحينا يا سينا» في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من 15 أكتوبر ولمدة 15 ليلة، ويتناول بطولات الجيش المصري والشرطة في الحفاظ على أرض سيناء ومواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، إلى جانب أحداث نصر أكتوبر 1973، وتخليد ذكرى العقيد الشهيد أحمد منسي وشهداء كمين البرث من أبطال الكتيبة 101.

العرض من تأليف وأشعار خميس عز العرب، وبطولة محمد نصر، ونادية الشويخ، وحاتم عزت، وريم طارق، وحسام سيد، وديكور عمرو حسن، وملابس د. نهى دراج، وموسيقى وألحان حاتم عزت، ومكياج أدهم عفيفي، ومادة مصورة وجرافيك أيمن مصطفى، وإخراج عصام الشويخ.

كما يقدم «صالون حكايات المسرح» حكايته الأولى بعنوان «حدث في أكتوبر»، من إعداد وتقديم محمد بهجت، وإخراج سامح مجاهد، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر على خشبة المسرح القومي، متناولًا حكايات وذكريات مرتبطة بالمسرح وأحداث أكتوبر.

وفي الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسي، احتفالية «أوشريا.. حكايات الأبطال»، في الثامنة مساء اليوم الاثنين 5 أكتوبر، على مسرح بيرم التونسي، وتجمع الاحتفالية بين الأداء المسرحي والموسيقى والغناء والمادة الفيلمية، من خلال معالجة فنية تتناول بطولات وتضحيات أبطال مصر خلال حرب أكتوبر، مع إتاحة الحضور للجمهور مجانًا.

وعبر مشروع «المواجهة والتجوال»، يقدم مسرح القاهرة للعرائس العرض العرائسي «أكتوبر الذهبي» في جولة بعدد من مدن وقرى شمال وجنوب سيناء، خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر، ليصل العرض إلى جمهور المحافظات الحدودية، ويقدم للأطفال والأجيال الجديدة حكاية وطنية عن بطولات الجيش المصري وتضحياته خلال حرب أكتوبر، في قالب عرائسي.

وتشارك شاشات مسارح البيت الفني للمسرح في القاهرة والإسكندرية، بدءًا من اليوم، بعرض مجموعة من الأغاني الوطنية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة أيمن الشيوي قطاع المسرح البيت الفني للمسرح حرب أكتوبر المجيدة

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