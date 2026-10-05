عندي أقساط.. محمد الشرنوبي: قدمت أعمال بهدف الوفاء بالتزامتي

تحدث الفنان محمد الشرنوبي عن التحولات التي طرأت على شخصيته خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مروره بعدد من التجارب والمواقف الصعبة غير نظرته للحياة، وجعله أكثر واقعية ونضجا.

وقال الشرنوبي، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، إنه قدم بعض الأعمال الفنية في فترات كان يحتاج خلالها إلى المال للوفاء بالتزاماته، موضحا: «في أعمال عملتها عشان عندي أقساط».

أزمات محمد الشرنوبي

وأشار إلى أنه مر على مدار 7 سنوات بالعديد من المشكلات والمطبات، تخللها الزواج والطلاق، لافتا إلى أن هذه التجارب كان لها تأثير كبير على شخصيته وطريقة تفكيره.

وسألته إسعاد يونس عن أكثر ما تغير فيه خلال هذه الفترة، ليرد قائلا: «نضجت».

وأوضح محمد الشرنوبي أن نظرته للحياة أصبحت مختلفة بعد ما مر به من تجارب، قائلا: «بقيت شايف الحياة بمنظور مختلف ونزلت على الأرض، لأني كنت عايش في عالم ديزني مش حقيقي».

وأضاف أنه أصبح أكثر وعيا بما يريده من حياته، ولديه أفكار واحتياجات خاصة به، كما بات قادرا على الاستمتاع بوقته وصحبته بصورة أكبر، بعيدا عن الصورة التي كان يعيش بها في الماضي.