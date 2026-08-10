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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد الشرنوبي: مبسوط من «الخضة» والهجوم على الأغاني الجديدة

الشرنوبي
الشرنوبي
هاني حسين

تحدث الفنان محمد الشرنوبي عن ردود الفعل التي صاحبت أعماله الموسيقية الجديدة، مؤكدًا أنه سعيد بحالة «الخضة» التي شعر بها البعض عند سماع أغانيه، خصوصًا أغنية «خمسة في عين العدو».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة "النهار"، أن تقديم أي نوع جديد من الموسيقى عادة ما يواجه باستغراب أو هجوم في البداية، قبل أن يعتاد الجمهور عليه ويتقبله.

وضرب الشرنوبي أمثلة بأغانٍ أثارت استغراب الجمهور عند طرحها ثم أصبحت محبوبة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حدث مع أعمال للفنان عمرو دياب وكذلك مع «ما تيجي عدي عليكي» لتووليت.

وقال إن الجمهور في البداية كان يتساءل عن طبيعة ما يسمعه، ثم أصبح يستمع إلى هذه الأغاني «بكل حب». وأضاف أنه سعيد بالهجوم والخضة اللذين صاحبا أعماله الجديدة، لأنه يقدم محتوى «أنا راضي عنه ومحترمه ومحترم نفسي فيه».

وأكد الشرنوبي أن التغيير الذي يخوضه لا يعني التخلي عن الغناء، قائلًا: «ما أقدرش»، موضحًا أنه رغم اختلاف الألوان الموسيقية التي يقدمها، فإنه ما زال متمسكًا بخط الموسيقى الأصيلة والغناء، مشيرًا، إلى أن هدفه الأساسي هو تطوير نفسه وتقديم صوت وشكل ومحتوى معاصر يناسب الجيل الجديد.

وفي ختام الحوار، وجهت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة للشرنوبي على النقلة الفنية الجديدة، مؤكدة أن تحدي النفس هو الأصعب وأنه استطاع أن ينقل نفسه إلى مرحلة مهمة، بينما رد الفنان عليها قائلًا: «الحمد لله، ربنا يخليكي ليا والله»، قبل أن تختتم حديثها معه بقولها: «محمد الشرنوبي النجم اللي بيغير جلده لكن محتفظ بالمزيكا».

الشرنوبي محمد الشرنوبي اخبار التوك شو الفن التمثيل الغناء

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