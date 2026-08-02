محمد الشرنوبي يكشف عن تحولًا لافتًا في مظهره بعد خسارة 13 كيلو

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، كاشفًا عن التغيير الكبير الذي طرأ على مظهره بعد رحلة فقدان الوزن.

ونشر الشرنوبي صورتين التُقطتا في فترتين زمنيتين مختلفتين، الأولى قبل أربع سنوات والثانية حديثة، ليبرز الفارق الواضح في شكله بعد خسارة 13 كيلوغرامًا من وزنه.

وأرفق الفنان الصور بتعليق قال فيه: “فرق 4 سنين.. و13 كيلو.”، مشيرًا إلى رحلته مع إنقاص الوزن والتغيير الذي حققه خلال تلك الفترة.

طرح الفنان محمد الشرنوبى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تيزر جديد، في خطوة تشويقية أثارت تفاعلاً واسعًا من جمهوره، عبّر شرنوبى فيه عن حماسه الكبير لعودته بشكل جديد.

وكشف محمد الشرنوبي، عن رحلة بحث استمرت 4 سنوات ليقدم نفسه في نسخة جديدة، بشكل مختلف ومتميز سواء في المزيكا، التي يريد تقديمها للجمهور او في اتباع نظام رياضي غير به من اسلوبه في حياته او في شكل جسمه، وأكد ان هذه النسخة التي سيقدمها ويشاهدها الجمهور هي نسخة "مفيش حاجة هتوقفها".