محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بألبومه الجديد

يستعد الفنان محمد الشرنوبي لطرح ألبومه الجديد اليوم، الأربعاء، في الساعة الخامسة مساءً.

شوق شرنوبي جمهوره بعدة صور جديدة من بوسترات الألبوم، والتي ظهر فيها بلوك مختلف تماما لأول مرة.

ويضم ألبوم “بعد الليل”، 8 أغنيات، منها: “زي الفجر”، و"حبيت"، و"على مهلك"، و"فين ما تروح"، و"بعد الليل"، و"خمسة".

مشاركة محمد الشرنوبي فى الألبوم

ولأول مرة يشارك محمد الشرنوبي بصناعة أكثر من 50% من الألبوم بنفسه، حيث شارك بتلحين 6 أغنيات من ألبومه الجديد إلى جانب توزيع 5 أغنيات، وكتب أغنية واحدة فقط بالألبوم.

ويتعاون الشرنوبي في ألبومه مع الملحنين إيهاب عبد الواحد، وعطار، ومن موزعي الأغنيات عمرو البنا، وإسماعيل نصرت، والوايلي، وخوليو.

ويضم الألبوم 3 أغنيات من كتابة فلبينو، و3 أغنيات من كتابة مصطفى ناصر، وأغنية واحدة من كتابة مصطفى حدوتة.