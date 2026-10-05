صفية العمري عن ظهورها في فرح نجل صابرين: الجمهور غمرني بمحبتهl خاص

أبدت الفنانة القديرة صفية العمري سعادتها بردود أفعال الجمهور على ظهورها في حفل زفاف نجل الفنانة صابرين.

وقالت صفية العمري في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «سعيدة ومتفاجئة بتعليقات الجمهور على ظهوري في فرح نجل صابرين، وأشكرهم على كل هذا الحب الذي أراه. فأنا أعلم أنني قليلة الظهور في المناسبات العامة والفنية، وكذلك الدعوات الاجتماعية».

واستكملت صفية العمري: «الجمهور غمرني بمحبته، وأتوجه له بالشكر والامتنان، فهم الكنز الحقيقي والداعم الرئيسي، وغيابي لأنني أقدّر هذا الحب وتلك المسؤولية».

شرط العودة:

وكانت قد الفنانة صفية العمري في تصريحات تليفزيونية أنها لا تمانع العودة إلى التمثيل في أي وقت، بشرط أن يُعرض عليها سيناريو يليق بتاريخها الفني ومكانتها لدى الجمهور، مشددة على أنها لن تقبل المشاركة في عمل يقلل من رصيدها الفني أو لا يضيف إلى مشوارها.

واختتمت صفية العمري حديثها بالتأكيد على أنها لا تفكر في اعتزال الفن، قائلة إن الاعتزال بالنسبة لها «بمثابة الموت»، موضحة أن الفنان يظل يحمل بداخله شغفه وعطاءه ما دام على قيد الحياة، وأن ما يقتل الفنان الحقيقي هو تقديم أعمال هابطة أو التنازل عن المستوى الفني الذي يؤمن به.