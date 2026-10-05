فيلم جحيم العابرين.. موعد طرحه في صالات السينما السعودية

أعلن صناع فيلم “جحيم العابرين” عن انتهاء اللمسات المونتاجية الأخيرة، الذي ينطلق عرضه في صالات السينما السعودية اعتباراً من 19 نوفمبر، وغيرها من مدن عربية قريباً وتعلن في حينها.

يحمل فيلم "جحيم العابرين" نفس اسم الرواية المقتبس عنها للروائي والكاتب السعودي أسامه المسلم، وهي إحدى أكثر الروايات مبيعاً، حيث قامت استوديوهات MBC بتحويلها إلى فيلم روائي كتب أسامة المسلم بنفسه السيناريو الخاص به، فيما يحمل الإخراج توقيع المخرجة السعودية المبدعة هناء العمير، وقد صُوّرت جميع مشاهد الفيلم في المملكة العربية السعودية، وهو من بطولة أضواء بدر، باسل الصلي، محمد علي، شجاع نشاط، عزيز غرباوي.

تدور أحداث الفيلم بإيقاع سريع قوامه التشويق والإثارة، وذلك في محاكاة سينمائية للنمط الأدبي الذي عُرف به الكاتب أسامة المسلم، حيث تتسم قصصه ورواياته بالغوص في أعماق النفس البشرية ضمن قالب من الفانتازيا والإثارة النفسية المُستمدَيْن من حبكة قائمة على سردٍ فريد وغير تقليدي لأحداث غامضة وطرحِ مركب للشخصيات. في موازاة ذلك، يجد المشاهد نفسه أمام لمسات إخراجية مبدعة وضعتها هناء العمير، وتجسيد سينمائي مُبهر لنوع مختلف من سينما التشويق والغموض والرعب، مع أداء تمثيلي عالٍ لنجوم الفيلم.

ومع مشهد يحملنا إلى طريق منعزلة، تقود فتاة وحيدة سيارتها حين تصادف شاباً تعطلت سيارته، فتقرر الفتاة أن تُغلّب رغبتها بمساعدة الشاب وإيصاله لأقرب محطة على إحساسٍ غامض انتابها، لتبدأ بذلك سلسلة من الأحداث الغريبة والمخيفة بالتعاقب في عتمة الليل، مُحوّلة معها الرحلة إلى كابوس حقيقي، فيصبح السؤال الأكبر: هل النجاة ممكنة أم مستحيلة؟ كل ذلك في خضم انعطافات متسارعة للأحداث تُبقي المشاهد في حالة من الترقب بانتظار المشهد الأخير.

يحمل فيلم "جحيم العابرين" بصمة المنتج محفوظ الزهراني، ومدير التصوير سفيان الفاني، وشركة Aflam Production في التنفيذ، من إخراج هناء العمير، وسيناريو وقصة أسامة المسلم عن روايته الأكثر مبيعاً "جحيم العابرين".