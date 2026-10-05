شيرين تكشف حكاية زواجها وابنتها ومشوارها الفني.. من «المتزوجون» إلى الاعتذار عن «الإرهابي»

كشفت الفنانة شيرين عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، متحدثة عن علاقتها بابنتها وزوجها، وسبب رفضها الزواج بعد الانفصال، إلى جانب كواليس مشاركتها في مسرحية «المتزوجون» واعتذارها عن دور في فيلم «الإرهابي» أمام الزعيم عادل إمام.

ونقلت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جانبًا من تصريحات شيرين، التي تحدثت خلالها بصراحة عن محطات مهمة في حياتها.

شيرين: رفضت الزواج بعد الانفصال بسبب ابنتي

وقالت شيرين إنها اتخذت قرارًا بعدم الزواج عقب انفصالها، لأنها لم تكن ترغب في دخول رجل غريب إلى منزلها والعيش مع ابنتها.

وأوضحت: «بعد انفصالي ما كنتش حابة حد غريب في البيت يبقى مع بنتي، افرضي بنتي عاوزاني وندهت عليا وجوزي اللي الحمد لله ما اتجوزتوش كمان نادى عليا، إزاي أقلب البيت حرب وأحارب بره البيت وجوه».

وأضافت أنها كانت تعتقد في البداية أن الزواج قد يحميها من الشائعات التي تطارد الفنانين، لكنها اكتشفت أن حساباتها لم تكن صحيحة، قائلة إنها ارتبطت في فترة من حياتها بهدف حماية نفسها من شائعات الارتباط، لكنها «حسبتها غلط».

كريمة مختار.. الأم التي لم تنجبها شيرين

وتحدثت شيرين عن علاقتها بالفنانة الراحلة كريمة مختار، مؤكدة أنها كانت بمثابة أم لها ولابنتها، وقالت: «كريمة مختار هي أمي اللي ما أنجبتنيش».

وأضافت أنها عملت مع كريمة مختار وسافرت معها كثيرًا، ووصفتها بأنها كانت تتمتع بقدر كبير من الحنان، قائلة: «لما تقعدي معاها تحسي بفيضان من الحنان بيروي كل اللي حواليه عطف وحنان، وبتحسس كل حد إنه أهم واحد في حياتها».

وكشفت أن فضل كريمة مختار امتد إلى ابنتها ميريت، موضحة أنها كانت تهتم بها منذ فترة الحمل، بعدما تعرضت شيرين لمتاعب صحية، وكانت تأتي إليها للاطمئنان عليها ورعايتها.

كريمة مختار حضرت فرح ابنتها.. وغياب نجوم الفن

وكشفت شيرين أن كريمة مختار كانت الفنانة الوحيدة من الوسط الفني التي حضرت حفل زفاف ابنتها، رغم أنها وجهت الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين.

وقالت: «عزمت ناس كتير جدًا، والحقيقة لا عادل إمام حضر ولا سمير غانم»، مؤكدة أنها التمست العذر للجميع، خاصة أن حفل الزفاف جاء قبل شهر رمضان، وكان الفنانون يستعدون لأعمالهم.

وأشارت إلى أنها تعرضت لسؤال وصفته بالصعب، وهو: «إنتي ما عندكيش أصحاب خالص في الوسط؟ ولا هما مش بيحبوكي؟».

وأكدت أنها لم تعاتب أي شخص، قائلة: «أنا مش بحب أزعل، وما عاتبتش حد، ربنا بيسامحنا، إيه أكون أنا؟ وأنا من روح ربنا، إزاي ما أسامحش».

وأضافت: «أي فرح ليهم لو انعزمت هروح، بس لو حد فيهم تعبان هروح أكتر».

كواليس دخولها مسرحية «المتزوجون»

وتطرقت شيرين إلى بداية مشاركتها في مسرحية «المتزوجون»، موضحة أنها قدمت دور «هويدا»، ابنة الفنانة صباح، وهو الدور الذي كانت تقدمه فنانة أخرى قبل اعتذارها.

وقالت إنها كانت تشاهد العرض في البداية ولم تتخيل أن تصبح جزءًا منه، مشيرة إلى أنها كانت وقتها تجمع بين الدراسة في كلية الحقوق ومعهد الباليه.

وأضافت أن الفنان جورج سيدهم كان يشاركها بطولة مسلسل «خان الخليلي»، وطلبت منه أن تذهب معه لمشاهدة المسرحية، وبعد ذلك فوجئت بزيارة الأستاذ أمير سيدهم لمنزلها، وإبلاغها بأن سمير غانم موجود في اليونان وجورج سيدهم في دبي، وأنهما كلفاه بالتوقيع معها لتقديم الدور بعد اعتذار هويدا.

وأوضحت أنها كانت تستعد لامتحاناتها، لذلك استعان فريق العمل بالملقن جورج إسكندر، الذي كان يساعدها يوميًا في حفظ الدور لمدة ساعة.

كما أشادت بالفنان سمير غانم، قائلة إن حسه الكوميدي كان عاليًا للغاية، وإن العرض المسرحي كان يشهد يوميًا مواقف وتفاصيل مختلفة.

«الدور كان ينفعني من 20 سنة».. سبب اعتذار شيرين عن «الإرهابي»

وكشفت شيرين عن موقف جمعها بالزعيم عادل إمام، بعدما عرض عليها دور «جورجيت» في فيلم «الإرهابي».

وقالت إن عادل إمام طلب منها تقديم الشخصية، لكنها أثناء صعودها في الأسانسير نظرت إلى نفسها في المرآة، ثم عادت إليه واعتذرت عن الدور.

وأوضحت: «بصيت في مراية الأسانسير، رجعت له وقلت له أنا بعتذر عن الدور، ده كان ينفعني من عشرين سنة، أجيب جورجيت دلوقتي منين؟».

وأكدت أنها كانت ترى أن الشخصية تناسبها في مرحلة عمرية سابقة، ولذلك فضلت الاعتذار عن تقديمها.

«اعملي دور عشان الناس تفتكرك».. جمل أثرت فيها

وتحدثت شيرين عن مواقف أخرى تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، قائلة إن هناك جملتين وصفتهما بأنهما كانتا بمثابة «إعدام» لها.

وأوضحت أن أحد الأشخاص طلب منها أن تقدم دور الأم، لكنه قال لها إن عليها زيادة وزنها حتى تناسب الشخصية، بينما قيل لها في موقف آخر: «اعملي دور عشان الناس تفتكرك».

وأضافت أنها بالفعل حاولت تغيير شكلها وزيادة وزنها، لكنها لم تحصل على الدور، كما فكرت في حلق شعرها بالكامل، لعل ذلك يمنحها فرصة جديدة في العمل.

وقالت: «فكرت أشيل شعري بماكينة عشان مش كل شوية يقولوا شعرها طويل، يمكن لما أعمل تغيير ييجي لي شغل، وتخنت وبرضه ما جاش شغل».

وكشفت أنها في مرحلة من حياتها فكرت في الاعتزال، وتواصلت مع أحد أصدقائها في جريدة الأهرام وأخبرته بأنها تفكر في الاعتزال، لكنه أخبرها بأنه لن يستطيع كتابة ذلك.

كيف استعادت شيرين وزنها؟

وتحدثت شيرين عن الطريقة التي اتبعتها لاستعادة وزنها مرة أخرى، مؤكدة أنها لم تحرم نفسها من الطعام، لكنها اعتمدت على تنظيم مواعيد تناول الطعام.

وقالت: «بعد الساعة 7 ما باكلش، وأنا بالعادي مش بجوع، وعندي مواعيد بالأكل، وبنظم أكلي ومش بحرم نفسي من أي حاجة، وبحب الحلويات جدًا».

وأضافت أنها تجيد إعداد الطعام، وتحب الطبخ، مشيرة إلى أنها تجيد إعداد الأكلات المصرية، إلى جانب أكلات تركية ومغربية ولبنانية، وغيرها من الأطعمة التي تعرفت عليها خلال سفرها.

ابنتها طلبت منها شقيقًا.. وهذا كان رد شيرين

وكشفت شيرين عن حوار دار بينها وبين ابنتها الوحيدة ميريت، التي كانت تشعر بالوحدة وتتساءل عن سبب عدم وجود أخ أو أخت لها تذهب معها إلى المدرسة.

وقالت إن ابنتها أخبرتها بأنها تريد شقيقة، فسألتها عما إذا كانت تفضل أن تكون بنتًا أو ولدًا، فأجابت بأنها تريد بنتًا حتى تذهب معها إلى المدرسة.

وأضافت شيرين أنها قالت لابنتها: «ماشي هنجيب أخت ونقسم كل حاجة نجيبها بينك وبينها، حتى الحب هقسمه بالنص»، لترد ابنتها في النهاية: «خلاص مش عاوزة خالص».

وأكدت شيرين أنها تحدثت مع ابنتها منذ صغرها عن الحياة وواجباتها، وكانت حريصة على تجهيزها نفسيًا للمراحل المختلفة التي تمر بها.

شيرين: زوج ابنتي نعمة من ربنا

وأشارت شيرين إلى أن الله أنعم عليها بابنتها، ثم أنعم عليها بزوج ابنتها، قائلة: «ربنا أنعم عليا ببنتي وفجأة أنعم عليا براجل كمان وهو زوجها».

وكشفت أن ابنتها قالت لها عن زوجها في بداية معرفتها به: «أنا قابلت حد نازل من السما».

تأثير الأسرة في شخصية شيرين

وتحدثت شيرين عن فضل والديها عليها، مؤكدة أن والدها كان له دور كبير في تعليمها وتكوين شخصيتها.

وقالت إن والدها كان يذاكر لها اللغة الإنجليزية قبل أن تستقل حافلة المعهد، كما تعلم اللغة الروسية حتى يستطيع التعامل مع الخبراء الروس دون مترجم.

وأشارت إلى أن والدتها كانت تقرأ لها كتب كلية الحقوق حتى تنام، وكانت تنقل لها المحاضرات بسبب صعوبة خطها.

وأكدت أن البيت هو أساس المجتمع قبل المدرسة، مشيرة إلى أنها لم تعتمد على مدرسين خصوصيين خلال طفولتها.

«اتعلمت من والدتي أسامح»

وأكدت شيرين أن والدتها علمتها التسامح وعدم الانشغال بما يقوله الآخرون، موضحة أنها كانت إذا سمعت شيئًا يزعجها من الخارج تغلق النافذة وكأنها لم تسمع شيئًا.

وأضافت أن والدتها كانت تقول لها عندما تغضب وتطالبها بالرد: «لما بنرد إحنا بننحدر».

وتابعت شيرين: «اتعودت الصفحة اللي ما تعجبنيش في حياتي بقلبها وبجيب زي سيلوتيب لزق وأقفلها تمامًا».

«كنت جميلة جدًا وأنا صغيرة»

وتحدثت شيرين عن فترة طفولتها وشبابها، مؤكدة أنها كانت جميلة جدًا في صغرها، معتبرة ذلك نعمة من الله، كما أشارت إلى أن دراسة الباليه أثرت بشكل كبير في شخصيتها.

وأوضحت أنها درست في المعهد مواد متنوعة، منها تاريخ الموسيقى وفسيولوجي وتاريخ رقصات الشعوب، كما درست مواد اجتماعية على يد الأستاذة عايدة الشاعر.

وأشادت بفضل والدها عليها، مؤكدة أن ما قدمه لها كان كبيرًا، وأن الأسرة لعبت الدور الأهم في تكوين شخصيتها.

شيرين: الفن والأرزاق بيد الله

وأكدت شيرين أنها تؤمن بأن «الدور بينادي صاحبه»، وأن الأرزاق في النهاية بيد الله، مشيرة إلى أنها لا تتعامل مع رفض الأدوار باعتباره نهاية الطريق.

وقالت إن تجربة «الإرهابي» مع عادل إمام كانت مثالًا على ذلك، بعدما عرض عليها دور «جورجيت» لكنها اعتذرت عنه بسبب شعورها بأنه لم يعد مناسبًا لمرحلتها العمرية.

رسالة شيرين للأمهات

ووجهت شيرين انتقادات إلى بعض الأمهات اللاتي ينشغلن لساعات طويلة خارج المنزل ولا يتابعن أبناءهن، محذرة من ترك الأطفال دون رقابة على الإنترنت.

وقالت إن الأم يجب أن تتابع أبناءها وتعرف ما يفعلونه، مؤكدة أن التربية تبدأ من المنزل، وأن الأسرة لها الدور الأكبر في تشكيل شخصية الأبناء.

شيرين تتحدث عن الحب والزواج

وتحدثت شيرين عن الصورة التي تقدمها الأفلام الرومانسية، مؤكدة أنها تحب أفلام عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين وعماد حمدي وزبيدة ثروت ومديحة يسري ونادية لطفي، لكنها ترى أن تصديق الصورة الرومانسية التي تقدمها السينما قد يكون صادمًا في الحياة الحقيقية.

وقالت: «بحب كل أفلامهم الرومانسية، لكن إنك تصدقيها دي هي الصدمة، وكان واجب عليا أمثل قدام الناس إني سعيدة».

كما استشهدت بتجربة والديها، مشيرة إلى أن والدها عانى لمدة 7 سنوات من جلطة وشلل، بينما تحملت والدتها المسؤولية ورعته، مؤكدة أن ما رأته بينهما كان نموذجًا للإخلاص والمحبة.

«كل واحد بيطلع من بيته معاه تقاليده وأعرافه»

وأكدت شيرين أن اختلاف الطباع بين الأشخاص أمر طبيعي، قائلة: «كل واحد بيطلع من بيته معاه تقاليده وأعرافه، والسلوك الإنساني يا تقبليه كده يا ترفضيه، مفيش حد بيتغير».

وأضافت أنها كانت تعتقد في وقت سابق أن الزواج يمكن أن يكون حاجزًا أمام شائعات الارتباط التي تطارد الفنانين، لكنها أدركت لاحقًا أن الأمر لا يسير بهذه الطريقة.

شيرين تختتم حديثها برسالة عن الرضا

واختتمت شيرين حديثها بالتأكيد على إيمانها بأن ما يختاره الله للإنسان يكون في النهاية الأفضل له، مستشهدة بحكاية رمزية عن عصفور كان يسبح الله باستمرار، ثم تعرض عشه للعاصفة.

وأوضحت أن العصفور لم يفهم سبب ما حدث، قبل أن يكتشف أن العاصفة أنقذته من حية كانت تتجه إلى الشجرة أثناء نومه.

وأكدت شيرين أن الإنسان قد لا يفهم أحيانًا سبب بعض الأحداث التي يمر بها، لكن ما يختاره الله له يكون لحكمة، مختتمة رسالتها بمعنى أن «بعد العسر يسر»، وأن اختيار الله للإنسان هو دائمًا الأفضل.