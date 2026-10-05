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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هو ده الحب الحقيقي.. شمس البارودي تستعيد ذكريات زمن الفن الجميل

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكريات فترة شبابها وأجواء الرومانسية التي عاشتها الأجيال السابقة، وذلك بعد استماعها بالصدفة إلى أغنية لإحدى المطربات، معربة عن إعجابها بصوتها وطريقة تقديمها للأغنية.

شمس البارودي 

وشاركت شمس البارودي متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ذكرياتها مع الأغاني الرومانسية القديمة، قائلة: «سمعت بالصدفة أغنية لمطربة صوت مرح جميل، يا رب تكون فقرة كوميدي، لأن إحنا واللي قبلنا أجيال عاشت الرومانسية والحب بجد، اللي على أصوله».

وأضافت: «أيام حليم، أيام الشعر الحرير على الخدود يهفهف ويرجع يطير»، مستعيدة كلمات من أغنية «على قد الشوق»، كما أشارت إلى ذكرياتها مع عدد من الأغاني الشهيرة في تلك الفترة.

وتابعت شمس البارودي مستحضرة أجواء أغاني نجاة الصغيرة وسعاد حسني، قائلة: «ولا نجاة الصغيرة ولا سعاد حسني.. بمبي بمبي الحياة بقى لونها بمبي وأنا جنبك وإنت جنبي.. هو ده الحب الحقيقي».

واختتمت الفنانة المعتزلة حديثها برسالة عن مفهوم الحب، قائلة: «مش الحساب البنكي يا جماعة».

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.

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