قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: 25.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات بسيناء ومدن القناة
وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة بشأن المادة 25 بجامعة كيان
الوزراء: التمويل الاستهلاكي في مصر يرتفع إلى 96.3 مليار جنيه
رئيس النواب: السادس من أكتوبر ذكرى ستظل مجدًا راسخًا في قلوبنا جميعًا
الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية
سلوى عثمان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري.. خط بارليف لم يكن سوى أكذوبة l خاص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي باكستان
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من الرسائل ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
القابضة للمياه: 8.3 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء منذ 2014
نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي
أمين الجامعة العربية: لا يجوز استخدام الماء والغذاء أداة للحرب أو الضغط السياسي
إنييستا: يامال استثنائي.. وبيدري وفيرمين وجافي يجسدون ما أحبه في لاعب الوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بن أفليك يستعد لطرح فيلمه الجديد Animals.. تعرف على قصته وأبطاله

بن أفليك
بن أفليك
أحمد البهى

يستعد الفنان العالمي بن أفليك لطرح فيلمه الجديد Animals، يوم 9 أكتوبر الجاري، على منصة نتفلكس العالمية.

ويجسد بن أفليك شخصية مارك كيمبل، وهو مرشح لمنصب عمدة لوس أنجلوس، ويعيش حياة تبدو مثالية مع زوجته أبيجيل، التي تجسد دورها كيري واشنطن.

لكن كل شيء ينقلب رأسًا على عقب عندما يتم اختطاف ابنهما، ويُطلب منهما تدبير الفدية. ومع تصاعد الأزمة، تبدأ أسرار مخفية بين الزوجين في الظهور، ويجد الاثنان نفسيهما أمام قرارات أخلاقية صعبة جدًا لإنقاذ ابنهما.

ويناقش الفيلم قضايا الزواج والأسرار والحدود التي يمكن للإنسان أن يتخطاها عندما تكون حياة ابنه على المحك.

تفاصيل الفيلم

والفيلم من بطولة وإخراج بن أفليك، ويشاركه البطولة كل من كيري واشنطن، وجيليان أندرسون، وستيفن يون، وأدريانا باز، ولويس جيراردو مينديز.

والتأليف لكل من كونور ماكنتاير وبيلي راي، مع مشاركة أفليك في الكتابة.

ولم يقتصر دور بن أفليك على الإخراج والتمثيل والمشاركة في الكتابة، إذ يشارك أيضًا في إنتاج الفيلم، إلى جانب إحدى شركات الإنتاج.

بن أفليك الفنان العالمي بن أفليك Animals كيري واشنطن جيليان أندرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفتح الباب أمام عودة رونالدو.. وقادة البرتغال يحسمون موقفهم

حمزة عبدالكريم

حمزة عبد الكريم يترقب فرصة جديدة مع برشلونة أمام خيتافي

ياسر إبراهيم

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز ياسر إبراهيم قبل مواجهة الزمالك

بالصور

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد