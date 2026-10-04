شمس البارودي تفقد فرحة عيد ميلادها: مش عارفة أفرح زي زمان

وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة مؤثرة إلى محبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتذرت خلالها عن عدم رغبتها في تكبدهم مشقة الاحتفال بذكرى ميلادها، مؤكدة أن شهر أكتوبر لم يعد يحمل لها البهجة نفسها بعد رحيل زوجها الفنان حسن يوسف.

وكتبت شمس البارودي: «اعتذاري لكل حبايبي، مش عاوزة أكلف حد مشقة التهنئة بيوم كان فرح بالنسبة لي، مولدي أول الشهر، حفيدتي من أربع سنين جت في نص الشهر، ثم آخره من سنتين سابنا حبيب عمري».

وأضافت: «أحداث شهر أكتوبر كانت مبهجة لحد من سنتين، آخره كان صعب علينا كلنا، فمش عارفة أفرح بأكتوبر زي زمان»، قبل أن توجه الشكر لكل من تذكرها وهنأها بذكرى ميلادها، قائلة: «بشكر من قلبي كل أحبابي اللي هنوني بيوم مولدي».

شمسس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات الفنانة شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست وقتها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وشكل حسن يوسف وشمس البارودي واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله، الذي ترك أثرًا كبيرًا في حياة الفنانة المعتزلة.

كما سبق للزوجين أن فقدا نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، وهي الفاجعة التي تركت أثرًا بالغًا في حياتهما، قبل رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.