تركي آل الشيخ ينشر أول فيديو مع فضل شاكر قبل عودته إلى حفلات السعودية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أول فيديو يجمعه بالفنان فضل شاكر، وذلك قبل الحفل المرتقب الذي يستعد الأخير لإحيائه في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 22 أكتوبر الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، مقطع فيديو لفضل شاكر من داخل أحد استوديوهات التسجيل، وأرفقه بتعليق قال فيه: «عقد تاريخي مع نجم تاريخي.. نجم أصيل وله مكانة خاصة في قلوب كل السعوديين».

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن عودة فضل شاكر إلى لقاء جمهوره من خلال حفل يقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات، وكتب: «كتير سألوا عنه، وكتير انتظروا رجعته».

ومن المقرر أن يحيي فضل شاكر حفله يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن حفلات موسم الرياض، فيما سبق الإعلان عن طرح التذاكر يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ميني ألبوم فضل شاكر

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح ميني البوم يعود به الى الساحة الفنية بالتزامن مع فترة النقاهة التي يقضيها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعكف على التحضير لعمل غنائي جديد يعود من خلاله إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

فضل شاكر اتفق خلال الفترة الماضية على عددا من الأغاني، كما تعاون مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، ضمن تحضيراته للمرحلة الفنية الجديدة.