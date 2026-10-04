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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في دراسة للمؤرخ زياد فهمي.. أول إذاعة مصرية انطلقت 1923 وعشرات الآلاف من أجهزة الراديو دخلت مصر قبل 100 عام

أول إذاعة مصرية
أول إذاعة مصرية
أ ش أ

ذكر المؤرخ المصري الأمريكي الدكتور زياد فهمي أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة كورنيل الأمريكية في دراسته المهمة بعنوان (المرحلة المبكرة للراديو المصري 1928-1934) أن أولى محاولات إطلاق إذاعة تجارية في مصر قام بها أحمد صادق الجواهري عام 1923 .

ونقل فهمى عن تقرير حكومي بشأن التجارة الأمريكية أن مصر استوردت من الولايات المتحدة (435) جهاز راديو عام 1924 ، و(2.796) راديو عام 1925 ، و(2.538) راديو عام 1926 ووصل إجمالي ما استوردته مصر من أجهزة الراديو في يونيو 1927 (13.981) جهاز راديو أمريكي الصٌنع ، أمّا أجهزة الراديو الأمريكية والأوروبية الصنع فقد وصل عددها عام 1927 إلى عشرات الآلاف .

وأوضح المؤرخ المعروف إن الإعلانات التجارية كانت أساس ميزانية الإذاعات الأهلية في مصر ، وكانت الإعلانات تشمل مؤسسات محلية مثل المتاجر والفنادق والأجهزة الكهربائية وآلات البيانو والمغاسل ومحال الأحذية ، وكذلك المنتجات المستوردة مثل معجون الأسنان وشفرات الحلاقة .

وكانت محطة " مصر الجديدة" قد أبرمت عقود إعلانات سنوية مع مصانع أمريكية للسيارات ولأجهزة الراديو ، وشركات أمريكية للإطارات وأخرى لصناعة البيانو ، وأصبحت المقاهي تشترى الراديو بالقسط من أجل أن يأتي الزبائن إليهم.

وبشأن القلق البريطاني من الإذاعات الأهلية قال فهمي " إن الإمبراطورية البريطانية كانت قلقة في البداية من الإذاعات الأهلية في مصر بسبب تداخل البث الإذاعي مع الترددات العسكرية، ولكنها في أواخر العشرينات كانت قلقة من قيام الإذاعات الأهلية بالدعاية المعادية لبريطانيا وحلفائها" .

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسلمت عروضاً من شركات أمريكية لإدارة وتشغيل الإذاعة المصرية ، ولكن لندن كانت تساند شركة ماركونى البريطانية.

وأكد المؤرخ المصري الأمريكي أن بداية المفاوضات لإنشاء محطة الإذاعة الحكومية المصرية كانت في وقت مبكر عام 1925 ، وهى المحطة التي تّم افتتاحها بعد 9 سنوات عام 1934 .

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني قد اعتمدت قانون الإذاعة الصادرة عام 1926 ميلاداً للإذاعة المصرية ، مع التأكيد على الأهمية الكبرى للاحتفال بانطلاق الإذاعة الرسمية عام 1934 والتي سرعان ما أصبحت سيرة الإذاعات في الشرق .

وكان المؤرخ الكبير يونان لبيب رزق قد أكد في كتابه "الأهرام ديوان الحياة المعاصرة " أن هناك إجماع بين الكتابات التاريخية والإعلامية على أن عام 1926 هو ميلاد الإذاعة، ولكنه رأي أن انطلاق إذاعة كستليانو عام 1925 تمثل ميلاد الإذاعة المصرية قبل (101) عاماً.

المؤرخ المصري الأمريكي الدكتور زياد فهمي جامعة كورنيل الأمريكية

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