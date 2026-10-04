فى عيد ميلادها.. قصة زواج شمس البارودي وحسن يوسف وسر اعتزالها

تحتفل اليوم الفنانة شمس البارودي بعيد ميلادها، بعد فترة من الأزمات والأحداث الصعبة التي مرت عليها أبرزها وفاة شقيقها وابنها مؤخرا.

الفنانة شمس البارودي من جميلات السينما المصرية التي اعتزلت مبكرا، بعد ارتداء الحجاب، وتزوجت من الفنان حسن يوسف منذ عام 1972.

قصة حب شمس البارودي وحسن يوسف

وكشف الفنان حسن يوسف عن بداية تعرفه بالنجمة شمس البارودى ، وكيفية زواجهما ، حيث أحبها خلال تصوير إحدى الأفلام خارج مصر في سوريا، موضحًا أنه وجدها مختلفة عن باقي البنات ، وكانت تخاف منه نظرًا لسمعته في الارتباط بالعديد من الفتيات .

وأضاف حسن يوسف في تصريحات سابقة، أنه خلال السفر اعترف لها بحبه لها فتحدثت مع أبيها وجاء إلى سوريا ثم تمت الخطوبة خلال شهر يناير وتزوجا خلال شهر فبراير.

وأوضح أنها قررت الاعتزال في عمر الـ 27 من عمرها بعد أن قامت بأداء فروض العمرة حتى تتفرغ لبيتها ، مؤكدًا أنه غيور جدًا وهى تفهمت ذلك واعتزلت.

وتابع قائلًا:" لأن شمس في الوسط تعلم جيدًا أن النجم حوله العديد من الفتيات وعندما دخلنا نادي الجزيرة وكان فيه معجبات بيتصوروا معايا وخفت انها تغير لكنها تفهمت الوضع أن الفنان له معجبين ".

اعتزال شمس البارودي

وعقب اعتزال شمس البارودي الفن عام 1982 أعلنت تبرؤها من أعمالها فى السينما وخاصة أفلامها الجريئة التى قدمتها فى بداية مشوارها الفني، مشيرة أنها كانت صغيرة فى السن وهناك بعض المنتجين استغلوا صغر سنها وقاموا بإقناعها بتجسيد هذه الأدوار وهو ما ندمت عليه فى المستقبل.

ولم تكتف شمس البارودي بإعلان تبرؤها من أفلامها فقط؛ بل سعت لعدة سنوات في شراء تلك الأفلام من المنتجين أصحاب النسخ الأصلية، إلا أنها لم تستطع، وهو ما جعلها تنشر بيانا على صفحتها الرسمية جاء فيه: من ضار مسلماً ضاره الله .. ومن شاق مسلماً شاق الله عليه".

وأضافت: أن الأفلام التي تعرض حالياً أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة، كما تعلن أنها اعتزلت الفن نهائياً منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة.