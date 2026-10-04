في السعودية.. أول ظهور لـ فضل شاكر بعد إعلان حفله بموسم الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفنان اللبناني فضل شاكر، في أحدث ظهور له بالعاصمة السعودية الرياض، حيث وجه خلاله رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك قبل حفله المرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر فضل شاكر ، في الفيديو المتداول وهو يعلن وجوده في الرياض، موجهًا الشكر إلى تركي آل الشيخ، عقب الإعلان عن مشاركته في موسم الرياض، في خطوة تمثل عودة مرتقبة للفنان اللبناني إلى إحياء الحفلات الغنائية بعد فترة من الغياب عن الوقوف على خشبة المسرح.

تركي آل الشيخ يعلن مشاركة فضل شاكر في موسم الرياض

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن مشاركة فضل شاكر في فعاليات موسم الرياض، حيث من المقرر أن يحيي الفنان اللبناني حفلًا غنائيًا على مسرح أبو بكر سالم يوم 22 أكتوبر الجاري.

وشارك تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو لفضل شاكر، ظهر خلاله وهو يوجه رسالة شكر له عقب الإعلان عن الحفل المرتقب.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلًا: «عقد تاريخي مع نجم تاريخي.. نجم أصيل وله مكانة خاصة في قلوب كل السعوديين».

ويترقب جمهور فضل شاكر حفله المرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط اهتمام واسع بعودته إلى إحياء الحفلات الغنائية ولقاء جمهوره مجددًا على خشبة المسرح.