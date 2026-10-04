قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تسوية الديون لاستغلال الأصول.. خطة جديدة لإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية
وزير الاقتصاد البرتغالي: رونالدو.. سفيرنا الأبرز حول العالم
نائب رئيس الوزراء : هيكلة المؤسسات الصحفية القومية تستهدف بناء نموذج قادر على النمو
ترامب يشكل «قوة الذكاء الفائق» لضمان ريادة واشنطن عالميًا
طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وجنوب أفريقيا بقيادة نبيل بوخالفة
صحيفة أمريكية: الشرق الأوسط مات.. وما يولد الآن أخطر بكثير
محافظ رام الله يثمن دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة
وفاة ضابط بالسلطة الفلسطينية بعد احتجازه عند نقطة تفتيش إسرائيلية في طولكرم
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا اتظلم وهو حي وبعد موته .. فيديو
منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب أفريقيا في مباراة اليوم
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصور الكاملة لحفل الفنان حسين الجسمي في الكويت

حسين الجسمي
حسين الجسمي
محمد سعيد

أحيا الفنان حسين الجسمي، حفلاً غنائياً ساهراً في أرينا الكويت. ضمن فعاليات مهرجان «ليلة عمر»، وذلك مساء أمس السبت 3 أكتوبر، وحتى ساعات الصباح الأولى لليوم. 

وشهد الحفل، تفاعل حار من الجمهور مع حسين الجسمي، الذي وجه لهم كلمة قائلًا:«مساكم الله بالخير يا أهل الكويت.. للكويت وأهلها مكانة ما تحتاج كلام، يكفي إننا بينكم الليلة وبين هالوجوه اللي نستقبل منها المحبة قبل ما نبدأ الغنا. جيتكم من الإمارات بكل المحبة والتقدير.. والليلة ليلتكم والفرح فرحكم. شكرًا ليلة عمر، وشكرًا أرينا الكويت».

أحدث أغاني حسين الجسمي 

طرح الفنان حسين الجسمي حضوره الغنائي في موسم صيف 2026، عملين جديدين يجمعانه مجددًا بالملحن ياسر بوعلي، في تعاون يُضاف إلى سلسلة من النجاحات المشتركة التي حققت انتشارًا واسعًا على مستوى الخليج والوطن العربي.

وحمل العمل الأول عنوان "اختصارًا"، من كلمات قوس، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع عمر صباغ، فيما جاء العمل الثاني بعنوان "ما كفاك"، من كلمات مين، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع زيد نديم، ليقدّم الجسمي من خلالهما لونين غنائيين يواصلان نهجه في تقديم أعمال تجمع بين جودة الكلمة، وقوة اللحن، وحداثة التوزيع الموسيقي.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لمسيرة فنية ناجحة جمعت حسين الجسمي وياسر بوعلي في عدد من الأغنيات التي رسخت حضورها الجماهيري، وحققت أرقامًا لافتة في نسب الاستماع والمشاهدة، لتشكل إحدى أبرز الشراكات الفنية في الأغنية الخليجية والعربية خلال السنوات الأخيرة.

أغاني حسين الجسمي 

وطرحت الأغنيتان عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في منصة يوتيوب، بالتزامن مع بثهما عبر الإذاعات العربية، وإتاحتهما على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية المتخصصة ببث وعرض الأغاني، لتواصلا حضورهما أمام الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق "اختصارًا" و "ما كفاك" بعد النجاح الذي حققته أغنية "اللذاذة"، التي شهدت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت قوائم الاستماع والمشاهدة في عدد من الدول العربية، إلى جانب حضورها اللافت على منصة يوتيوب.

حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تركي آل الشيخ ينشر أول فيديو مع فضل شاكر قبل عودته إلى حفلات السعودية

حسين الجسمي

الصور الكاملة لحفل الفنان حسين الجسمي في الكويت

أول إذاعة مصرية

في دراسة للمؤرخ زياد فهمي.. أول إذاعة مصرية انطلقت 1923 وعشرات الآلاف من أجهزة الراديو دخلت مصر قبل 100 عام

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد