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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عساف ينفعل خلال حفله بأمريكا ويعلن إلغاء باقي جولته

عساف
عساف
باسنتي ناجي

انفعل الفنان الفلسطيني محمد عساف خلال حفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، متحدثًا عن ارتباطه الشديد بأصوله الفلسطينية واعتزازه بجذوره، وذلك خلال تفاعله مع الجمهور في الحفل.

وقال محمد عساف: «أنا ابن المخيمات لكني فلسطيني الأصل»، مؤكدًا اعتزازه بهويته وانتمائه إلى فلسطين.

وعقب الحفل، أعلن محمد عساف إلغاء باقي الحفلات المتبقية من جولته الغنائية في الولايات المتحدة، موضحًا أن القرار جاء نتيجة خلافات وظروف تنظيمية بين المتعهد والجهات المنظمة، وهي أمور أكد أنها خارجة عن إرادته.

وأوضح عساف، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أنه أُبلغ بعدم إمكانية استكمال الحفلات المتبقية من الجولة، رغم التزامه الكامل بالاتفاقات المبرمة ورغبته في لقاء جمهوره وإتمام جميع الحفلات المقرر إقامتها.

وأعرب الفنان الفلسطيني عن أسفه لانتهاء جولته الأمريكية بهذه الطريقة، مقدمًا اعتذاره إلى كل من قام بحجز تذاكر الحفلات وانتظر لقاءه، مؤكدًا تقديره لجمهوره وامتنانه لدعمهم المستمر.

واختتم محمد عساف رسالته بالتعبير عن أمله في لقاء جمهوره قريبًا خلال جولة جديدة، متمنيًا أن تتاح له الفرصة لتعويضهم عن إلغاء الحفلات المتبقية.

ايساف الاهلي نجوم الفن

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