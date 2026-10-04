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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هشام عبية يكشف سر تعاونه مع المخرجة مريم أحمدي بمسلسل عسل أحمر.. خاص

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمد هشام عبية، عن سر تعاونه الثاني مع المخرجة مريم أحمدي من خلال مسلسل “عسل أحمر” الذى من النقرر ان يعرض بعد رمضان. 

وقال محمد هشام عبية فى تصريح خاص لصدى البلد : هذا هو العمل الثاني الذي يجمعني بمريم أحمدي بعد "60 دقيقة"، وأنا سعيد جدا بالعمل معها مرة أخرى، ومريم صاحبة اسم مهم في السينما والدراما التلفزيونية المصرية، ولديها خبرة ورؤية واضحتان في التعامل مع التفاصيل، وهذا النوع من التعاون يكون ممتعا بالنسبة لي، رغم أنه يتطلب مجهودا كبيرا، وهي تهتم كثيرا بالتفاصيل وتطلب قدرا كبيرا من الدقة في تنفيذ العمل، وأحيانا يكون العمل معها مرهقا، لكنه في الوقت نفسه ممتع ولذيذ، لأن هذا النوع من التعاون يخرج أفضل ما لدى صناع العمل.

مسلسل عسل أحمر 

ويشارك محمد هشام عبية فى كتابة مسلسل “عسل أحمر” مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.

محمد هشام عبية المؤلف محمد هشام عبية مسلسل عسل أحمر مريم احمدي المخرجة مريم احمدي

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