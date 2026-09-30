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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هشام عبية يكشف تأثير عمله فى الصحافة عليه كمؤلف.. خاص

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمد هشام عبية عن تاثير عمله الصحافة عليه كمؤلف حيث تقلد عدد من المناصب فى بعض الصحف. 

وقال محمد هشام عبية فى تصريح خاص لصدى البلد : أنا ابن الصحافة، وطوال الوقت أقول إنني مدين لها بالكثير، وبالتأكيد كانت تجربتي الصحفية مفيدة جدا في كتابة السيناريو، لأنها علمتني عددا من المهارات التي أستفيد منها حتى الآن.

وأضاف محمد هشام عبية: أهم هذه المهارات هي القدرة على التقاط التفاصيل، والصحفي طوال الوقت تكون عينه مفتوحة على الناس والأحداث، ويرى أشياء قد لا يلاحظها الآخرون، وهذه القدرة تصبح مهمة جدا عندما تنتقل إلى كتابة السيناريو، لأن الدراما في الأساس تعتمد على التفاصيل الصغيرة التي تصنع الشخصيات والمواقف وتمنح الأحداث صدقها، وكذلك علمتني الصحافة سرعة الكتابة، فالكتابة بالنسبة الى الصحفي ليست مهمة مؤجلة، لكنها جزء يومي وأساسي من عمله، وبالتالي يصبح لديه قدر من السرعة والقدرة على التعامل مع الكتابة بشكل مستمر، وهناك أيضا البحث والتقصي، والصحفي يحتاج دائما إلى البحث وراء المعلومات والتأكد منها، وهذه المهارة أفادتني كثيرا في كتابة السيناريو، خاصة عندما أتعامل مع شخصيات حقيقية أو فترات زمنية تحتاج إلى دراسة وبحث.

مسلسل عسل أحمر 

ويشارك محمد هشام عبية فى كتابة مسلسل “عسل أحمر” مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.

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