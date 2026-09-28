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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هشام عبية: أميل إلى تقديم الأعمال التاريخية.. خاص

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمد هشام عبية عن حبه الشديد إلى الأعمال التاريخية أو التى تروي جزءا من تاريخ مصر مؤكدا انه يميل لهذه الأعمال كونها ثرية بالتفاصيل. 

وقال محمد هشام عبية فى تصريح خاص لصدى البلد : أنني أميل للأعمال التى تحكي فترة زمنية قديمة بالمجتمع وكذلك الأعمال التاريخية كونها مليئة بالتفاصيل والحكايات المثيرة التى تمثل مادة خصبة لأى مؤلف. 

وأضاف محمد هشام عبية : كما أن هذه النوعية من الأعمال تتيح للمبدع او المؤلف حرية فى التناول أكثر من القضايا الآنية. 

مسلسل عسل أحمر 

ويشارك محمد هشام عبية فى كتابة مسلسل “عسل أحمر” مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.

محمد هشام عبية المؤلف محمد هشام عبية أعمال محمد هشام عبية أفلام محمد هشام عبية مسلسل عسل أحمر

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