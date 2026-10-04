ملتقى القاهرة السينمائي يختار 16مشروعًا من 12دولة للتنافس على جوائز الدعم

يعلن ملتقى القاهرة السينمائي، منصة الإنتاج المشترك والتطوير التابعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، القائمة الرسمية للمشروعات المختارة للمشاركة في دورته الثانية عشرة، التي تقام ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وقد تأهل 16 مشروعًا إلى المرحلة النهائية من الملتقى من بين 193 مشروعًا سينمائيًا تقدموا للمشاركة من 15 دولة عربية، حيث يلتقي صناعها بالمنتجين والممولين والموزعين والمؤسسات السينمائية، ويتنافسون على مجموعة الجوائز والمنح والخدمات التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي وشركاؤه خلال فعاليات الملتقى في نوفمبر.

مشروعات ملتقى القاهرة السينمائي

وتضم قائمة المشروعات المختارة 9 مشروعات روائية في مرحلة التطوير، و4 مشروعات غير روائية في مرحلة التطوير، و3 مشروعات غير روائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بما يعكس تنوعًا في مراحل الإنتاج وأشكال السرد السينمائي، إلى جانب امتداد جغرافي واسع للمشروعات المشاركة.

ففي فئة المشروعات الروائية في مرحلة التطوير، تضم القائمة:

»ليلة خاصة« للمخرجة زينو هادي حسن، من إنتاج هشام زمان ومنى القادمي، من العراق.

»عزيزي تاركوفسكي «للمخرج فراس خوري، من إنتاج ليندا مطاوع، من فلسطين.

»في بلاد الخزامى« للمخرج علي سعيد، من إنتاج حسن سعيد، من المملكة العربية السعودية.

»عسل وجنون« للمخرج أحمد ياسين الدراجي، من إنتاج ميثم جبارة، من العراق.

»نايدالان« للمخرجة مريم الذبحاني، من إنتاج بسام الأسعد، في إنتاج مشترك بين اليمن والأردن.

»رضا« للمخرج أحمد فوزي صالح، من إنتاج علي فايز، من مصر.

»الراحل« للمخرج ناجي إسماعيل، من إنتاج محمد تيمور، من مصر.

»خلف الأسوار« للمخرج محمد صيام، من إنتاج محمد صيام وبراندي ميللر، في إنتاج مشترك بين مصر وبلجيكا.

»رقم غير واضح« للمخرج يحيى العبد الله، من إنتاج هدى القديمي، في إنتاج مشترك بين الأردن والعراق ولوكسمبورج.

وفي فئة المشروعات غير الروائية في مرحلة التطوير، تشمل القائمة:

»اخرجي يا عطيات« للمخرجة منال خالد، من إنتاج فاطمة عابد، من مصر.

»ترمينوس« للمخرجة أميمة طرابلسي، من إنتاج أميمة طرابلسي وأريج السحيري، من تونس.

»قصة الجبل« للمخرجة شيماء عواوده، من إنتاج شيماء عواوده، في إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا.

»بحر السنة« للمخرجة جويل أبو شبكة، من إنتاج لارا أبو سفيان، من لبنان.

وفي فئة المشروعات غير الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، تضم القائمة:

»هش« للمخرجة سالي أبو باشا، من إنتاج آية الله يوسف وسالي أبو باشا، من مصر.

»أمل« للمخرج خالد السويدان (الخالدي)، من إنتاج لجين حمدان، في إنتاج مشترك بين سوريا والأردن.

»مُختفي« للمخرج أنس زواهري، من إنتاج أحمد الحاج، في إنتاج مشترك بين سوريا وفرنسا ولبنان وقطر.

193 مشروعًا في مرحلة التقديم.. و16 مشروعًا إلى القائمة النهائية

وقد تضمنت المشروعات التي تقدمت للدورة الثانية عشرة 126 مشروعًا روائيًا في مرحلة التطوير، و40 مشروعًا غير روائي في مرحلة التطوير، و27 مشروعًا في مرحلة ما بعد الإنتاج، منها 7 مشروعات روائية و20 مشروعًا غير روائي.

وعقب عملية التقييم والاختيار، تنتقل المشروعات الـ16 الواردة في القائمة الرسمية إلى المرحلة النهائية من ملتقى القاهرة السينمائي، لتصبح مؤهلة للمنافسة على الجوائز التي يعلن عنها الملتقى خلال فعاليات دورته الثانية عشرة.

وقد ضمت لجنة الاختيار هذا العام التي تولت عملية تقييم الطلبات والمشروعات المقدمة كلًّا من: صانعة الأفلام بسمة أحمد، وصانع الأفلام والموزع مروان الشافعي، وصانعة الأفلام والمنتجة ندى رياض، وصانعة الأفلام نهى عادل، وصانع الأفلام والمنتج سامح جمال.

ويواصل ملتقى القاهرة السينمائي من خلال هذه الدورة دوره كمنصة مهنية تربط صناع الأفلام العرب بمصادر التمويل والإنتاج والتوزيع، وتوفر للمشروعات المختارة فرصة عرض مشاريعها أمام نخبة من الفاعلين في صناعة السينما العربية والدولية.

مسيرة ممتدة لدعم السينما العربية

وانطلق ملتقى القاهرة السينمائي عام 2010 تحت مظلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بهدف خلق مساحة ضرورية للإنتاج المشترك أمام صناع الأفلام العرب، قبل إعادة إطلاقه عام 2018 ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، في إطار رؤية أوسع لتوفير بنية مهنية متكاملة لصناعة السينما.

وخلال دوراته الإحدى عشرة السابقة، اختار الملتقى 169 مشروعًا من 15 دولة عربية، من بينها 121 مشروعًا في مرحلة التطوير و48 مشروعًا في مرحلة ما بعد الإنتاج، بواقع 106 مشروعات روائية و63 مشروعًا غير روائي.

وقدم الملتقى خلال هذه المسيرة أكثر من 1.3 مليون دولار في صورة جوائز نقدية وعينية، عبر 138 جائزة، بينما حصل 88 مشروعًا، بما يمثل 52% من إجمالي المشروعات المختارة، على جوائز ودعم.

وامتدت مسيرة هذه المشروعات إلى أهم المحافل السينمائية الدولية، حيث شهدت أفلام من خريجي ملتقى القاهرة السينمائي عروضها العالمية الأولى في مهرجانات دولية بارزة، من بينها فينيسيا وكان وبرلين وتورنتو وروتردام ولوكارنو وبوسان والجونة والبحر الأحمر، إضافة إلى مهرجان القاهرة.

ومن أبرز الأفلام التي استفادت من دعم الملتقى «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، و«إن شاءالله ولد» للمخرج أمجد الرشيد، و«باي باي طبريا» للمخرجة لينا سوالم، و«سعاد» للمخرجة آيتن أمين، و«الحياة بعد سهام» للمخرج نمير عبد المسيح.

وفي عام 2026، واصل خريجو الملتقى حضورهم في المهرجانات الدولية، مع مشاركة فيلم «الثوار لا يموتون أبدًا» للمخرج الفلسطيني مهند يعقوبي في مهرجان لوكارنو، وهو أحد مشروعات الدورة الحادية عشرة للملتقى، إلى جانب حضور فيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» للمخرجة اللبنانية رانيا الرافعي، الذي كان من مشروعات الدورة الماضية. وقد وثق مهرجان القاهرة استمرار الحضور الدولي لمشروعات خريجي الملتقى خلال العام الجاري.

وتقام الدورة السابعة والأربعون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت مظلة وزارة الثقافة المصرية، فيما تشكل الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي إحدى أبرز فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تتيح لصناع المشروعات المختارة فرصة التواصل المباشر مع شركاء الصناعة والتنافس على الجوائز والدعم الذي يقدمه الملتقى وشركاؤه.

ويأتي إعلان القائمة المختارة قبل انعقاد الملتقى ليشكل المرحلة الأولى من رحلة المشروعات داخل الدورة الثانية عشرة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز النهائية خلال فعاليات الملتقى في نوفمبر المقبل، عقب لقاءات صناع المشروعات مع ممثلي جهات الإنتاج والتمويل والتوزيع والمؤسسات السينمائية المشاركة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). يقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. وعلى مدار تاريخه، رسخ المهرجان مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.