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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لورشة «تطوير سيناريو المسلسلات القصيرة» بالتعاون مع «سرد»

ورشة تطوير سيناريو المسلسلات القصيرة
ورشة تطوير سيناريو المسلسلات القصيرة
سعيد فراج

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب التقديم لورشة "تطوير سيناريو المسلسلات القصيرة"، بالتعاون مع ورشة "سرد"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في إطار الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

تأتي الورشة في إطار اهتمام المهرجان بدعم كتّاب السيناريو وصنّاع المحتوى المصريين، وتوفير فرص متخصصة لتطوير المشروعات الدرامية وتعزيز جاهزيتها لدخول سوق صناعة المحتوى السمعي البصري، من خلال برنامج عملي يركز على الجوانب الدرامية والبنائية والإبداعية للمشروعات المختارة.

وتستهدف الورشة الكتّاب الذين يعملون بالفعل على تطوير مشروعات مسلسلات قصيرة، ويسعون إلى تعزيز أفكارهم، وتطوير البناء الدرامي والشخصيات، وصياغة رؤية متكاملة لمشروعاتهم. كما تهدف إلى مساعدة المشاركين على إعداد ملفات تقديم احترافية تتيح لهم عرض مشروعاتهم على المنتجين وشركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية وغيرها من الجهات العاملة في صناعة المحتوى.

ومن خلال جلسات التطوير والمناقشات المتخصصة، يعمل المشاركون على تطوير العناصر الأساسية لمشروعاتهم، بداية من الفكرة المختصرة للمسلسل وملخصه العام، مرورًا ببناء الشخصيات الرئيسية، وصولًا إلى إعداد معالجة متكاملة تعكس الرؤية الدرامية للمشروع وتدعم فرص تطويره وإنتاجه.

يقود الورشة عدد من المتخصصين في تطوير السيناريو من فريق "سرد"، مستندين إلى خبراتهم في تطوير المشروعات الدرامية، بهدف مساعدة الكتّاب على الوصول بمشروعاتهم إلى مرحلة أكثر نضجًا وتكاملًا وجاهزية للتقديم إلى الجهات الفاعلة في سوق الصناعة.

ورشة تطوير سيناريو المسلسلات القصيرة

تقام الورشة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وتشترط فيمن يتقدم لها أن يكون مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر، وأن يتم سن 18 عامًا فأكثر وقت التقديم، مع امتلاك خبرة سابقة في الكتابة من خلال فيلم قصير أو فيلم روائي طويل أو مسلسل واحد على الأقل، وأن يكون لديه مشروع مسلسل قصير قيد التطوير، مستعدًا للعمل عليه ضمن برنامج تطوير مكثف. ويلتزم المشاركون المقبولون بحضور جميع جلسات الورشة والبرامج ذات الصلة.

يجوز تقديم الشخص بمفرده أو ضمن فريق كتابة مكوّن من كاتبين اثنين، بشرط أن يكون جميع أعضاء الفريق مشاركين فعليًا في تطوير المشروع، وأن تتوافر الموافقات والحقوق القانونية اللازمة لتقديم المواد وتطويرها. كما يجب الإفصاح بوضوح عن أي مواد مقتبسة من أعمال سابقة أو محمية بحقوق الملكية الفكرية، مع تقديم ما يثبت امتلاك الحقوق اللازمة للاقتباس والتطوير، عند الاقتضاء.

يتم التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق المواد اللازمة من خلال الاستمارة المخصصة لذلك على الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مع العلم أن الموعد النهائي للتقديم 14 أكتوبر 2026.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). يقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقد رسخ على مدار تاريخه مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة تطوير سيناريو المسلسلات القصيرة

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