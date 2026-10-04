ليلى علوي تكشف عن مطربيها المفضل.. اعرف التفاصيل

كشفت الفنانة ليلى علوي عن ذوقها الغنائي، موضحة أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لا يزال مطربها المفضل، بينما تتصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة مطرباتها المفضلات.

وقالت ليلى علوي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة CNN بالعربية: «مطربي المفضل لا زال عبد الحليم حافظ، والمطربة المفضلة شيرين عبد الوهاب، وأحب كل أغانيها».

ليلى علوي فى فيلم «ابن مين فيهم»

وفي سياق آخر، تواصل ليلى علوي نشاطها السينمائي من خلال فيلم «ابن مين فيهم»، الذي يجمعها مجددا بالفنان بيومي فؤاد، في عمل كوميدي من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

كما حظيت ليلى علوي بتكريم خلال حفل توزيع جوائز «موريكس دور 2026» في لبنان، تقديرا لمسيرتها الفنية، حيث أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، موجهة الشكر إلى إدارة المهرجان.

وقالت ليلى علوي: «بشكر موريكس دور على تكريمي على مشواري الفني، سعيدة جدا بتكريمي في لبنان، لأنها بلد الفن والجمال والثقافة والتذوق».