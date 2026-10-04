الشارقة للكتاب يجمع التاريخ والثقافة في مشروع معرفي متكامل.. تفاصيل

تستعد الشارقة لاستقبال الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال الفترة من الرابع إلى الخامس عشر من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، في دورة تبدو أقرب إلى احتفال بالمعرفة بوصفها مشروعًا حضاريًا ممتدًا، لا مجرد موسم لعرض الإصدارات وبيع الكتب.

ويكتسب المعرض هذا العام بعدًا فكريًا لافتًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عزمه إصدار عمله البحثي الجديد «البرتغاليون في المحيط الهندي.. أحداث في حوليات من عام 1507 إلى عام 1748»، في خمسة وعشرين مجلدًا، بما يقدمه من قراءة موسعة لتاريخ المنطقة وعلاقاتها بالوجود البرتغالي في الهند وشرق إفريقيا وعدد من دول آسيا.

ويمنح هذا الإصدار المعرض قيمة خاصة؛ إذ تتحول الشارقة من مدينة تستضيف الكتاب والمؤلفين إلى مركز ينتج معرفة جديدة عن الشرق وتاريخه، ويطرحها أمام القارئ العربي والعالمي في مساحة ثقافية مفتوحة للحوار والبحث وإعادة اكتشاف الوثائق والروايات التاريخية.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الجديدة، في حضور يعزز المساحة الخليجية والعربية داخل البرنامج الثقافي، ويتيح إبراز أدبها وفنونها وإرثها الحضاري، فيما ينتظر أن يضم المعرض لقاءات فكرية وجلسات حوارية وأمسيات أدبية وورشًا متخصصة للأطفال واليافعين والعاملين في صناعة النشر والترجمة.

هكذا يقدّم معرض الشارقة للكتاب نفسه هذا العام بوصفه نافذة للقراءة، ومنصة لإعادة كتابة العلاقة بين الشرق وتاريخه، وبين الكتاب ودوره الحقيقي في صناعة الوعي.