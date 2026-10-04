يسرا اللوزي تنضم إلى مي عمر في بطولة مسلسل حليمة جبران

انضمت الفنانة يسرا اللوزي إلى مي عمر في بطولة مسلسل حليمة جبران الذي ينافس خلال السباق الرمضاني القادم 2027، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة Media Life.

أعمال يسرا اللوزي

وتأتي هذه المشاركة ليسرا اللوزي بعد موسم صيف ورمضان ناجحين، حيث شاركت في بطولة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني، أحد أنجح مسلسلات رمضان 2026 والذي حصد تفاعل مبهر من الجمهور، والجزء السادس من "المداح" بطولة حمادة هلال، بالإضافة إلى فيلم "صقر وكناريا" الذي شاركت بطولته أمام محمد إمام وشيكو وشهد إقبالًا جماهيريًا في سينمات مصر والسعودية.

كما ينتظرها عرض فيلمي "برلين" و"البحر الأسود" في استمرار لتقديم أدوار متنوعة في السينما والدراما خلال مسيرتها.

والجدير بالذكر أن يسرا اللوزي شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي جمعها بالفنانة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.