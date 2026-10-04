معرض الرياض الدولي للكتاب يترقب انطلاقته في ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال معرض الرياض الدولي للكتاب 2026 خلال الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر المقبل، بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، في واحد من أبرز المواسم الثقافية العربية التي تجمع الناشرين والكتّاب والمترجمين وصنّاع المحتوى والقراء من داخل المملكة وخارجها.

ويمثل المعرض منصة كبرى لعرض الإصدارات الفكرية والأدبية والمعرفية الحديثة، إلى جانب برنامج ثقافي متنوع يضم ندوات ومحاضرات وأمسيات وورش عمل، بما يعزز الحوار بين المبدعين والجمهور ويدعم حضور صناعة النشر والترجمة في المشهد الثقافي السعودي.

وكانت الهيئة فتحت باب تسجيل دور النشر المحلية والدولية للمشاركة في الدورة الجديدة، فيما تستعد المؤسسات الثقافية والإعلامية لمتابعة تفاصيل البرنامج المصاحب للمعرض، الذي اعتاد تقديم فعاليات موجهة للطفل واليافعين، ومساحات للمؤلفين السعوديين، وفرص تواصل مباشر بين دور النشر والمهتمين بالكتاب.

ويكتسب المعرض أهمية خاصة بوصفه أقرب معرض كتاب دولي مؤكد الموعد في السعودية، كما يعكس تنامي مكانة الرياض مركزًا إقليميًا لصناعة المعرفة والإبداع الثقافي.