سمسم شهاب يفتح النار على مطربي المهرجانات: بوّظوا ودان الناس وسلوك الشباب

تحدث المطرب سمسم شهاب عن حال الأغنية الشعبية في الوقت الحالي، معربًا عن رفضه لبعض أنماط الغناء التي يرى أنها ابتعدت عن مضمون الأغنية الشعبية والقضايا التي تمس حياة الجمهور، محذرًا من تأثير بعض الكلمات والمحتويات على سلوك الشباب والمجتمع.

سمسم شهاب

جاءت تصريحات سمسم شهاب خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استعرض خلاله رؤيته للتغيرات التي طرأت على الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، وتطرق إلى ما يقدمه بعض مطربي المهرجانات.

وأكد سمسم شهاب أنه سبق وتحدث عن هذه الظاهرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه حذر منذ عام 2010 مما وصفه بتراجع مضمون الأغنية الشعبية وتأثر هويتها ببعض الأنماط الغنائية الجديدة.

وقال سمسم شهاب: «إحنا محتاجين الضبط، كفاية أوي الدور اللي بيقوم بيه مطربين المهرجانات مبوظين ودان الناس وسلوك الشباب وطريقة اللبس وكل حاجة».

وأضاف: «أنا اتكلمت في الموضوع ده وبنادي فيه من 2010، وقلت إن ده اضمحلال الأغنية الشعبية وهدم الهوية في الأغنية الشعبية».

وأوضح المطرب أن الأغنية الشعبية في جيله كانت تهتم بتقديم موضوعات وقضايا مرتبطة بحياة الناس، قائلًا: «الجيل بتاعنا كنا بنعمل أغاني بتتكلم عن الرزق والأخ والأم والمستوى الاجتماعي، كنا بناقش قضايا».

وتابع : «لكن الناس دي بتقدم إيه للناس؟ شيء صعب أوي».

وأشار سمسم شهاب إلى وجود حالة من عدم الرضا تجاه المشهد الغنائي الحالي، قائلًا: «كل ما بقعد مع أي حد بلقاه ناقم على الوضع، طيب مين اللي راضي بيه؟ هل في شيزوفرينيا عند الناس؟».

وطالب بضرورة إعادة النظر في محتوى الأغنية الشعبية، والحفاظ على هويتها ودورها في التعبير عن قضايا المجتمع، خاصة في ظل التأثير الكبير للأغاني والمحتوى الفني على الجمهور والشباب.