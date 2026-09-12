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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمسم شهاب يعلن عن مفاجأة جديدة قريبا

سمسم شهاب
سمسم شهاب
يمنى عبد الظاهر

أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب ، عن مفاجأة جديدة يستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العمل سيكون بمثابة مفاجأة سارة لجمهوره.

في هذا السياق، كتب سمسم شهاب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «قريبًا بأمر الله مفاجأة سارة لجمهوري، وطبعًا مفاجأة غير سارة للحاقدين.. ربنا يكفينا شرهم.. قريبًا».

واختتم سمسم شهاب رسالته بكلمات «زماننا لسه بخير »، دون أن يكشف عن تفاصيل المفاجأة أو طبيعة العمل الجديد.

ويعد سمسم شهاب، من أبرز مطربي الاغنية الشعبية في مصر، وقدم خلال مشواره الفني عددًا من الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا، من بينها «بعدك ماليش» و«حياتك هنا» و«حبيب عمري» و«الفرحة والدمعة» و«محتاجلك يا رب».

كما شارك في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، من بينها «عبد الموجود ع الداون لوود» و«أمان يا صاحبي»، إلى جانب ظهوره في أعمال تناولت عالم الطرب الشعبي.

المطرب الشعبي سمسم شهاب مفاجأة جديدة مطربي الاغنية الشعبية بعدك ماليش حبيب عمري

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