مدبولي: مبادرة "حياة كريمة" ترجمة لتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي المستمرة

عرضت فضائية القناة الأولى خبرا عاجلا حيث يتفقد رئيس الوزراء مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال مدبولي، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ترجمة لتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي المستمرة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح أن ما تحقق في مطوبس يجسد فلسفة "حياة كريمة" في الانتقال من تنفيذ مشروعات منفردة إلى تطوير متكامل للريف المصري.

ولفت إلى أن الحفاظ على كفاءة الأصول التي أنفقت عليها الدولة استثمارات ضخمة لا يقل أهمية عن تنفيذها.