استئناف تصوير فيلم "ورا الكنبة" لبيومي فؤاد اليوم.. خاص

يواصل اليوم فريق عمل فيلم «ورا الكنبة» تصوير عدد من المشاهد، بعد توقف التصوير ليوم واحد أمس الأحد من أجل تنسق بعض التفاصيل الإنتاجية.



الفيلم من بطولة الفنانَين بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وقد انضمت إليهم الفنانة هنا شيحة مؤخرا، تمهيدًا لعرضه قريبًا.



ويُصنَّف «ورا الكنبة» ضمن أفلام الكوميديا الاجتماعية، إذ يقدّم مجموعة من المواقف والمفارقات الطريفة التي تتصاعد مع تطوّر الأحداث، بمشاركة نخبة من الفنانين.



ويُعد الفيلم أحدث مشاريع هنا شيحة السينمائية، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدّمتها في السينما والدراما خلال السنوات الأخيرة.



الفيلم من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح، وإنتاج «باشون» أحمد بيجو، وتتولى شركة «سيني ويفز» توزيعه، تحت إشراف منير الجبرتي، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة.