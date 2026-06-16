أحمد صيام يعلن استقبال حفيده «حسن» برسالة مؤثرة: اللهم احفظه واجعله بارًا بأهله

أعلن الفنان أحمد صيام عن استقباله حفيده الجديد «حسن»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة السعيدة، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد صيام: «الحمد لله الذي يهب الحياة.. شرفنا حفيدنا الأستاذ حسن، اللهم احفظه وأنبته نباتًا حسنًا واجعله بارًا بأهله».





وحظيت رسالة الفنان بتفاعل واسع من متابعيه الذين حرصوا على تهنئته بقدوم حفيده الجديد، متمنين له الصحة والسعادة وأن يكون قرة عين لأسرته.

وكان قد وجه الفنان أحمد صيام استغاثة كشف خلالها عن وجود أزمة داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، مؤكدًا وقوع مشادات وتعديات على بعض الملاك وأفراد الأمن التابعين لاتحاد الشاغلين.

وقال أحمد صيام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، إنه من سكان الكمبوند، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن التابعين للمطور العقاري قاموا بإبعاد أفراد أمن اتحاد الشاغلين من على بوابات الكمبوند، ما تسبب في حالة من التوتر والمشادات بين الأطراف.

