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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مالاوي يتقدم على مصر 2-0 في الشوط الأول بأمم أفريقيا للسيدات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للسيدات لكرة القدم ومنتخب مالاوي بتقدم مالاوي بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة في المغرب.

تشكيل منتخب مصر

أعلن محمد كمال المدير الفني لـ منتخب مصر للسيدات لكرة القدم، عن تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب مالاوي في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات المقامة في المغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: نور عبد الواحد - نورا خالد - كرستينا سلامة - ياسمين عبد العزيز

خط الوسط: أميرة أحمد - مهيرة علي - نادين غازي

خط الهجوم: حبيبة عصام - فرح المهدي - سارة عصام

طاقم التحكيم

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكمة الدولية الكينية جوزفين وانجيكو  لإدارة لقاء منتخبي مصر  ومالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من  المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

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