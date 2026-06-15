أحمد صيام: الإخوان يحاولون استخدام فيديو لي لمصالحهم.. ولن أسمح بذلك

عبر الفنان أحمد صيام عن غضبه الشديد بسبب استخدام بعض المحطات تابعة للإخوان المسلمين الإرهابية فيديو كان قد نشره بشأن أزمة كومباوند السليمانية لمصالحهم.

وقال الفنان القدير أحمد صيام : كنت نزلت فيديو من يومين بتكلم على موقف محدد حصل، ولكني فوجئت النهارده الصبح بأن مجموعة من المحطات والمواقع التابعة للإخوان المسلمين بتحاول تستخدمه لمصالحها أو للتخبيط في الدولة، لأ خالص أنا مش هقبل ده، وعمري ما هقبل إن حد يستخدمني ضد بلدي".

وتابع أحمد صيام: أنا يا جماعة هذه الدولة بالنسبة لي هي الأول والآخر، أن يبقى في خلاف أو مشكلة ده عادي بيحصل بين الأسرة، مش هسمح لعصابة أنها تتدخل وتستفيد من هذا الخلاف، وأنا مع الدولة من الأول للآخر، مهما كان هناك مواقف أو أخطاء مني أو من أي فرد أو جهة، إحنا ما زلنا الأسرة المصرية اللي خايفة على البلد بجد وبيحبها وبيحب النظام".