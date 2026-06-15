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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب أزمة السليمانية.. أحمد صيام عن فيديو استغاثته: الإخوان يحاولون استخدامه لمصالحهم

الفنان أحمد صيام
الفنان أحمد صيام
علا محمد

عبر الفنان أحمد صيام ، عن غضبه الشديد بسبب استخدام محطات فضائية تابعة للإخوان، فيديو استغاثته بشأن أزمة كومباوند السليمانية لمصالحهم، مؤكداً أنه لن يسمح باستخدامه لمصالح الإخوان.

وقال أحمد صيام، في فيديو عبر حسابه على فيس بوك: "كنت نزلت فيديو من يومين بتكلم على موقف محدد حصل، ولكني فوجئت النهارده الصبح بأن مجموعة من المحطات والمواقع التابعة للإخوان المسلمين بتحاول تستخدمه لمصالحها أو للتخبيط في الدولة، لأ خالص أنا مش هقبل ده، وعمري ما هقبل إن حد يستخدمني ضد بلدي".

وأضاف أحمد صيام: "أنا يا جماعة هذه الدولة بالنسبة لي هي الأول والآخر، أن يبقى في خلاف أو مشكلة ده عادي بيحصل بين الأسرة، مش هسمح لعصابة أنها تتدخل وتستفيد من هذا الخلاف، وأنا مع الدولة من الأول للآخر، مهما كان هناك مواقف أو أخطاء مني أو من أي فرد أو جهة، إحنا ما زلنا الأسرة المصرية اللي خايفة على البلد بجد وبيحبها وبيحب النظام".


وكان قد وجه الفنان أحمد صيام استغاثة كشف خلالها عن وجود أزمة داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، مؤكدًا وقوع مشادات وتعديات على بعض الملاك وأفراد الأمن التابعين لاتحاد الشاغلين.

وقال أحمد صيام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، إنه من سكان الكمبوند، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن التابعين للمطور العقاري قاموا بإبعاد أفراد أمن اتحاد الشاغلين من على بوابات الكمبوند، ما تسبب في حالة من التوتر والمشادات بين الأطراف.

لسماع الفيديو بصوت أحمد صيام :

https://www.facebook.com/share/v/1GcTNfrQje/

وأضاف أحمد صيام أنه خلال الأحداث وقعت اشتباكات وتعديات داخل الكمبوند، مؤكدًا وجود حالة من الفوضى وتضرر عدد من السكان وأفراد الأمن، داعيًا إلى ضرورة التدخل السريع لحماية المواطنين وضبط الأوضاع داخل المكان.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث يثير القلق بين السكان، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل الخلافات بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار الحياة داخل المجمع السكني.

الفنان أحمد صيام أحمد صيام للإخوان المسلمين أزمة كومباوند السليمانية الإخوان أزمة داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد

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