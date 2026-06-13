أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

وجه الفنان أحمد صيام استغاثة كشف خلالها عن وجود أزمة داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، مؤكدًا وقوع مشادات وتعديات على بعض الملاك وأفراد الأمن التابعين لاتحاد الشاغلين.

وقال أحمد صيام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، إنه من سكان الكمبوند، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن التابعين للمطور العقاري قاموا بإبعاد أفراد أمن اتحاد الشاغلين من على بوابات الكمبوند، ما تسبب في حالة من التوتر والمشادات بين الأطراف.

لسماع الفيديو بصوت أحمد صيام :

https://www.facebook.com/share/v/1GcTNfrQje/

وأضاف أحمد صيام أنه خلال الأحداث وقعت اشتباكات وتعديات داخل الكمبوند، مؤكدًا وجود حالة من الفوضى وتضرر عدد من السكان وأفراد الأمن، داعيًا إلى ضرورة التدخل السريع لحماية المواطنين وضبط الأوضاع داخل المكان.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث يثير القلق بين السكان، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل الخلافات بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار الحياة داخل المجمع السكني.