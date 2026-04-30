أحمد صيام : السوشيال ميديا صنعت عصرًا ذهبيًا لاكتشاف المواهب

أكد الفنان القدير أحمد صيام أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت نقلة كبيرة في طريقة اكتشاف المواهب الفنية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يعيش طفرة حقيقية بفضل انتشار التكنولوجيا الحديثة.

وخلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون"، أوضح صيام أن تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات أصبحت وسيلة مباشرة لأي موهوب لعرض قدراته والوصول إلى جمهور واسع خلال وقت قصير، وهو ما لم يكن متاحًا في الأجيال السابقة.

واستعاد صيام ذكريات بداياته الفنية، موضحًا أن جيله كان يعتمد بشكل أساسي على المسرح كطريق وحيد لإثبات الموهبة، وكان الفنان ينتظر فترات طويلة قد تمتد لسنوات من أجل فرصة حقيقية للظهور أمام المخرجين والمنتجين.

وأشار إلى أن الانفتاح الرقمي الحالي رغم إيجابياته الكبيرة، إلا أنه خلق حالة من الزحام الشديد في الساحة الفنية، ما يجعل التحدي الحقيقي أمام الشباب ليس فقط الوصول إلى الشهرة، بل الحفاظ عليها وتطوير الموهبة بشكل مستمر.

واختتم صيام حديثه بالإشادة بالجيل الجديد الذي شارك معه في مسلسل "فخر الدلتا"، مؤكدًا أنه جيل يمتلك أدوات حديثة وقدرات مميزة، لكنه بحاجة إلى الاستمرارية والعمل الجاد لمواجهة المنافسة القوية في الوسط الفني.