القبض على سائق توكتوك صدم طفلا وهرب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام طفل بقيادة مركبة "توك توك" والإصطدام بنجله محدثاً إصابته بالغربية.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 10/ الجارى إصطدم قائد مركبة "توك توك" بنجله أثناء سيره بدائرة مركز شرطة طنطا محدثاً إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ولاذ قائدها بالفرار.





أمكن تحديد وضبط مركبة الـ"توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية" وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.





تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









