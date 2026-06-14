بعد أيام من فاجعة الأسرة الكاملة.. البحث عن 6 مفقودين إثر انقلاب سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها للعثور على 6 أشخاص فُقدوا إثر انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين، مساء اليوم، بينما نجحت القوات في انتشال أحد مستقلي السيارة عقب وقوع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد انقلاب سيارة بترعة المريوطية بإحدى قرى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن السيارة كانت تقل 7 أشخاص، وانقلبت في ترعة المريوطية بالمنطقة الواقعة بين قريتي أبو صير والعزيزية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج أحد مستقليها، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات التمشيط والبحث عن 6 آخرين جرفتهم المياه عقب سقوط السيارة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن قائد السيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اختلال توازن المركبة وانحرافها وسقوطها داخل الترعة، وجارٍ التأكد من ملابسات الحادث وأسبابه بشكل دقيق.

ويأتي الحادث في موقع قريب من الواقعة المأساوية التي شهدتها المنطقة قبل أيام، عندما انقلبت سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية، ما أسفر عن مصرع أفراد أسرة كاملة، الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل رجال المباحث جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها.

وتستمر قوات الإنقاذ النهري في عمليات البحث المكثفة داخل مياه الترعة، وسط متابعة من القيادات الأمنية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.