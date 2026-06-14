قرار عاجل بشأن محاكمة 30 متهما في خلية الدعم المالي للإخوان لـ 20 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 30 متهما، في القضية رقم 576 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بخلية الدعم المالي، لجلسة 20 سبتمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من أغسطس 2022 وحتي 17 أبريل 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي وضع مخطط لتوفير الدعم المادي لجماعة الإخوان وأعضائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية.