المرافعة تؤجل محاكمة 32 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان بالتجمع الأول لـ 20 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية رقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 2412 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بخلية اللجان المالية للإخوان، لجلسة 20 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2008 وحتى 30 مايو 2023، المتهمون من الأول للرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وانضم باقى المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية.