تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان لـ 5 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان في القضية المقيدة برقم 9929 لسنة 2026 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 4025 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.