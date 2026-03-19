فتوات الشاشة.. عمرو الليثي وأحمد صيام يكشفان أسرار أساطير السينما المصرية

يواصل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، برفقة الفنان أحمد صيام، تقديم برنامجهما المميز "رمضان المصري مع الحرافيش" للعام السابع على التوالي، حيث يأخذان الجمهور في رحلة ممتعة عبر تاريخ مصر الشعبي، مستعرضين حكايات الفتوات والمعلمين الذين شكلوا جزءًا أصيلًا من الوجدان المصري.

الواقع والتاريخ الفني

ويعتمد البرنامج على المزج بين الواقع والتاريخ الفني، مستلهمًا أجواءه من عالم نجيب محفوظ، الذي جسّد في رواياته شخصيات الحرافيش والفتوات، لتصبح لاحقًا مادة ثرية للسينما المصرية.

فتوات السينما

وفي الحلقة الأخيرة من البرنامج خلال شهر رمضان، فتح الثنائي ملف "فتوات السينما"، مسلطين الضوء على أبرز نجوم هذا اللون الفني، وعلى رأسهم فريد شوقي، الذي وصفه أحمد صيام بأنه صاحب "كتالوج الفتونة" في السينما، نظرًا لتأثيره الكبير في ترسيخ صورة الفتوة على الشاشة.

كما أشاد صيام بأداء زكي رستم، مؤكدًا أنه جسّد شخصية الفتوة المهيب باحترافية شديدة، فيما اعتبر محمود المليجي نموذجًا فريدًا للشر والقوة، حيث كانت نظراته كفيلة بفرض الهيبة على أي مشهد.

من جانبه، أشار عمرو الليثي إلى تجربة فريد شوقي في فيلم الفتوة، مؤكدًا أنه قدم صورة واقعية مستوحاة من أجواء سوق الخضار، ونجح في تقديم "الفتوة" كبطل شعبي، رغم ما قد يحمله من تناقضات إنسانية.

رؤية نجيب محفوظ للأعمال السينمائية

وتطرقت الحلقة أيضًا إلى رؤية نجيب محفوظ للأعمال السينمائية المأخوذة عن رواياته، حيث أوضح الليثي أن محفوظ كان يرى أن بعض الأفلام لم تنقل الروح الكاملة للنصوص، لكنها نجحت في إيصال أفكاره إلى جمهور أوسع لم يقرأ هذه الأعمال.

ويستمر البرنامج في تقديم سلسلة من الحكايات اليومية عن رموز الفتونة في مصر، من خلال سرد ممتع يجمع بين التوثيق والدراما، وهو من تأليف الكاتب محمد الشبه، وإخراج تامر حسني.

ويُذاع برنامج "رمضان المصري مع الحرافيش" يوميًا خلال شهر رمضان عبر إذاعة الشرق الأوسط في تمام الساعة 5:25 مساءً قبل أذان المغرب، مع إعادة في اليوم التالي الساعة 9:10 صباحًا.