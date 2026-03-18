قصة كفاح ملهمة لسائق لودر.. وعمرو الليثي يهديه 5000 جنيه

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف أن الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة.

وانتقلت كاميرا البرنامج الي محافظة جديدة وناس اول مرة تقابلهم ، وافتتح الليثي الحلقة بالإشارة الي ان الخير دائرة وكله بيترد ولكن مش بنفس الصورةً، واي خير هتعمله هيتردلك

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت بالصدفة مع سائق لودر وكان يسير علي الطريق وقال ان اسمه رضا ومن مدينة طنطا ويشتغل علي اللودر لتمهيد الطريق ، ولدي ولد وبنت

وأضاف :" استيقظ من بعد الفجر واتوجه الي عملي ومن الأمكن حتي منتصف النهار. واعود الي منزلي والحمد لله مستورة وراتبي في الشهر حوالي ٧ الاف جنيه ونفسي واتمني ان ربنا يقدرني اخد مراتي ونعمل عمرة".

ووجه الليثي الشكر له علي كفاحه ، وجبر بخاطره موجه له سؤال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وسط سعادته وهجيب حاجات حلوه لأحفاده .

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.