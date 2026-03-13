من الدواجن لتصدير العنب والفراولة.. قصة نجاح الحاج عثمان في استصلاح الصحراء مع أجمل ناس

استعرض الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج أجمل ناس على شاشة الحياة قصة نجاح فلاح مصري استثنائي، حيث التقت كاميرا البرنامج بالحاج عثمان الديساوي من محافظة الغربية، الذي بدأ مشواره منذ سن 16 عامًا في تجارة الدواجن، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى عالم الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية.

مشروع استصلاح الأراضي

وأوضح الحاج عثمان أن بداياته كانت بسيطة، حيث عمل في الدواجن والمزارع المختلفة، وأنشأ مصنعًا للعلف ومعمل تفريخ، ثم قرر التوجه نحو الزراعة بعد دراسة جدوى لمشروع استصلاح الأراضي، مؤكدًا أن الزراعة مربحة لكنها تحتاج إلى تقنيات وفنيات دقيقة.

وانطلق الحاج عثمان في مركز بدر والتحرير بمحافظة البحيرة، واستصلح 200 فدان، وزرعها “عنب وخوخ وفراولة”، وأعدّ ثلاجة عملاقة لتخزين الفاكهة استعدادًا للتصدير، مؤكدًا أن السوق المصري واعد ويطلب كلا من الفراولة والعنب، سواء المحلل بدون مبيدات أو العشوائي.

وأشار إلى أن التحديات كانت كثيرة، لكنه تمكن من التغلب عليها بفضل الصبر والإصرار، ودعم البنك الزراعي الذي قدم التمويل والخبرة الفنية، موضحًا أن النجاح جاء بعد أربع سنوات من العمل المتواصل والمثابرة.

ونصح الحاج عثمان كل من يرغب في خوض تجربة الزراعة بأن يكون لديه أمل وإخلاص وصبر، وأن يستثمر القروض بحكمة، مؤكدًا أن الأراضي الصحراوية الصفراء أحيانًا أفضل من الأراضي السمراء، وأن الزراعة أصبحت مرتبطة بالصناعة، وأنه لا شيء مستحيل مع العمل الجاد والطموح والرؤية الواضحة.

واختتم الحاج عثمان حديثه بالتأكيد على أن السر في النجاح هو الكفاح والإخلاص في العمل، وأن الله يوفق من يسعى بجد ويصبر على الصعاب.

