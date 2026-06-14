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هل ترك القنوت في صلاة الفجر يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ترك القنوت في صلاة الفجر يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه السائل: «أنا بصلي الفجر، ومش بدعي في الركعة الثانية بعد الركوع، فهل صلاتي صحيحة؟ وما حكم القنوت في الفجر؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أن القنوت في صلاة الفجر من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، حيث ذهب الشافعية إلى استحبابه، ورأى المالكية أنه مندوب، بينما ذهب الحنفية إلى عدم مشروعيته في صلاة الفجر.

وأشار إلى أنه لا يوجد من الفقهاء من قال إن القنوت في الفجر فرض، وإنما هو من السنن أو المستحبات عند بعضهم، ولذلك فإن من تركه لا تبطل صلاته.

وأضاف أن الشافعية يرون أن القنوت يكون بعد الركوع جهرًا، بينما يرى المالكية أنه يكون قبل الركوع سرًا، في حين يرى الحنفية أنه لا يُشرع أصلًا في صلاة الفجر.

وأكد أن الصلاة صحيحة في جميع الأحوال لمن لم يقنت في الفجر، ولا حرج عليه، خاصة إذا كان يصلي منفردًا، لأنه يكون بذلك قد أخذ بمذهب معتبر من مذاهب الفقهاء، وهو مذهب السادة الحنفية، مشيرًا إلى أن من قال باستحباب القنوت قد يرى كراهة تركه، لكنها لا تؤثر على صحة الصلاة.

حكم عمل قناة رسم على اليوتيوب

وفي فتوى أخرى أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه السائل: «عندي قناة على اليوتيوب للرسم، فهل هذا حلال أم حرام؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أن حكم الرسم يختلف بحسب مضمونه، فقد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا، وذلك وفقًا لما يقدمه المحتوى من التزام أو مخالفة للضوابط الشرعية.

وأشار إلى أنه إذا كان الرسم يتضمن عورات مكشوفة أو ما يخالف الشرع الشريف أو ينافي القيم والأخلاق والآداب العامة، فإن ذلك يكون محرمًا ويأثم عليه صاحبه.

القنوت صلاة الفجر دار الإفتاء أمين الفتوى

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