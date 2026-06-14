ألسنة اللهب حاصرتهم.. انفجار أسطوانة بوتاجاز يُصيب 4 من أسرة واحدة بحروق بالغة في سوهاج

تحوّلت لحظات هادئة داخل أحد المنازل بقرية الكشح التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، إلى مشهد مأساوي، بعد ما أدى انفجار أسطوانة بوتاجاز إلى اندلاع النيران داخل المنزل، متسببًا في إصابة أربعة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، بينهم طفلة صغيرة.

وذلك وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين سارعوا لمحاولة إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

ماذا حدث؟

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالقرية، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ وانتشارها في محيط المكان خلال لحظات، لتلتهم أجزاء من محتويات المنزل وتُصيب المتواجدين بداخله بحروق متفرقة.

وفور وقوع الحادث، تلقت الجهات المعنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل وحدة الحروق المتخصصة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "ج.ي.ف" 61 عامًا، و"ع.ج.ع" 37 عامًا، و"ر.أ.س" 30 عامًا، بالإضافة إلى الطفلة "ك.ع.ج" البالغة من العمر 11 عامًا، بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، تراوحت نسبتها ما بين 40 و50% من مساحة الجسم، ما استدعى حجزهم داخل وحدة الحروق لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع المصابين فور وصولهم إلى المستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات العاجلة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع وضعهم تحت الملاحظة الدقيقة نظرًا لطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها.

وتواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه، بينما يبقى المصابون تحت الرعاية الطبية داخل مستشفى سوهاج العام، في محاولة لتجاوز آثار واحدة من الحوادث المنزلية المؤلمة التي شهدتها القرية خلال الفترة الأخيرة.