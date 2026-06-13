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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقلة نوعية في الخدمات .. خبر سار من وزير الصحة بشأن محافظة سوهاج

وزير الصحة
وزير الصحة
هاني حسين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد منظومة صحية في العالم تعمل بكفاءة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ بشكل مستمر عددًا من الإجراءات والتطويرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع الحرص على تلبية جميع احتياجاتهم.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة حريصة على الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل تدريجي ومستدام، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف الملفات الصحية، سواء بشكل أسبوعي أو يومي في بعض القضايا المهمة.

وأوضح عبد الغفار، أن محافظة سوهاج شهدت نقلة كبيرة في مستوى الخدمات والبنية الصحية خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى وجود تفكير في ضمها إلى المراحل المقبلة من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التوسع التدريجي لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الصحة إلى وجود تطوير كبير في البنية الصحية، خاصة بالمحافظات التي تشهد رواجًا سياحيًا وإقبالًا كثيفًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاهتمام لا يقتصر على هذه المحافظات فقط، بل يشمل جميع محافظات الجمهورية من خلال التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

الصحة وزير الصحة اخبار التوك شو مصر التامين الصحي احمد موسى

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