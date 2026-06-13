7 ملايين نسمة.. وزير الصحة: كل سكان المنيا يستحقون خدمات التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه كان في محافظة المنيا لمتابعة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا بتوجيه من الرئيس السيسي.



وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محافظة المنيا تعداد سكانها 7 مليون نسمة وبها مراكز ذات كثافة سكانية مرتفعة، وكليف من الرئيس السيسي بأهمية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات ذات تعداد سكاني كبير ".

واكمل خالد عبد الغفار :" تابعت حسن تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا"، مضيفا:" كل سكان محافظة المنيا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي الشامل وعلى كل سكان المنيا الذهاب لاماكن التسجيل في المنظومة ويتم الفحص الطبي الشامل لهم ".



ولفت خالد عبد الغفار :" كل قاطني محافظة المنيا يتحقون التمتع بخدمات منظومة التامني الصحي الشامل ولدينا 60 وحدة صحية واكثر من 11 مستشفى في المنيا لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل والتخطيط المستقبلي يستهدف أكثر من 25 مستشفى و250 وحدة صحية ".



