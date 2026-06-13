وزير الصحة يتفقد مركز أورام المنيا استعداداً لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مركز أورام المنيا ومستشفى المنيا للتأمين الصحي، خلال جولته بالمحافظة اليوم السبت، يرافقه اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، لتدشين بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة جاهزية المنشآت الطبية.

رافق الوزير خلال الجولة: الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية الصحية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمود عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وزير الصحة يتفقد مركز أورام المنيا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على معدلات الإنجاز في مشروع تطوير مبنى الامتداد بمركز الأورام، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون تأثر بأعمال التطوير. وقد انتهت المرحلة الأولى بالكامل، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية إلى 80%.

وزير الصحة يتفقد مركز أورام المنيا



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وأضاف أن الوزير تفقد مستشفى المنيا للتأمين الصحي، وتابع سير العمل في عدة أقسام، منها وحدة القسطرة القلبية، حيث شهد إجراء قسطرة قلبية لأحد المرضى، كما اطلع على مؤشرات الأداء السنوية للمستشفى التي سجلت نسبة إشغال 80%، وإجراء نحو 1000 عملية جراحية شهرياً، و350 عملية زراعة قوقعة خلال العام الماضي.

وزير الصحة يشدد على أهمية التخصصات الدقيقة التي يقدمها المستشفى

وزير الصحة يتفقد مركز أورام المنيا

‎وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية التخصصات الدقيقة التي يقدمها المستشفى، مثل زراعة القوقعة والأشعة التداخلية والقسطرة القلبية وجراحات الأورام والعمود الفقري، والطاقة الاستيعابية للمستشفى البالغة 267 سريراً، مع العمل على إدخال خدمات جديدة تشمل أشعة الرنين المغناطيسي وعمليات القلب المفتوح وجراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى متابعة منظومة التسجيل الإلكتروني للمرضى ضمن التأمين الصحي الشامل.