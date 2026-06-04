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وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمنيا
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمنيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، بهدف الوقوف على جاهزية المنشآت الطبية.

وأكد الوزير، أن محافظة المنيا تعد محافظة محورية تضم نحو 7 ملايين مواطن، مشدداً على أن الأيام القادمة ستشهد طفرة حقيقية في المنظومة، وأوضح أن الدولة لن تقبل بأنصاف الحلول، مؤكداً ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة بنسبة 100% طبياً وفنياً وإدارياً قبل افتتاحها، لتقديم خدمة صحية تليق بمواطني المحافظة.

إنهاء كافة التحديات اللوجستية

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بإنهاء كافة التحديات اللوجستية لـ60 وحدة صحية و10 مستشفيات خلال 7 أيام، وبدء التوزيع الفعلي للأطباء والأطقم الطبية والإدارية على المنشآت، كما أكد أهمية التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لنقل قواعد بيانات المرضى وتاريخهم الصحي إلى المنظومة الجديدة، بما يضمن استمرارية الرعاية الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في استكمال التجهيزات الطبية واللوجستية، حيث تم توفير أحدث المعدات الطبية من أجهزة التعقيم والسونار ورسم القلب ومولدات الأكسجين، بالإضافة إلى كراسي الأسنان المتطورة.، وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية منظومة الميكنة والتحول الرقمي داخل المنشآت، مع تدريب فرق العمل لتسهيل إجراءات التسجيل على أهالي المنيا بكل يسر وسهولة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي  رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة  للتأمين الصحي الشامل، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي ، والدكتور شريف مصطفي مساعد الوزير للمشروعات القومية، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة الرعاية الصحية، وممثلين عن هيئة الشراء الموحد ، والجهاز المركزي للتعمير.

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